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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, entre los sudamericanos notables en Europa, tras mantener racha goleadora con Benfica

Richard Ríos, entre los sudamericanos notables en Europa, tras mantener racha goleadora con Benfica

El antioqueño suma dos tantos y una asistencia en las últimas dos jornadas disputadas con Benfica en el campeonato luso. Este sábado, Richard Ríos 'facturó' contra Famalicao.

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Richard Ríos en uno de los partidos con Benfica en la Liga de Portugal.
Richard Ríos en uno de los partidos con Benfica en la Liga de Portugal.
X de @SLBenfica

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