Richard Ríos, entre los sudamericanos notables en Europa, tras mantener racha goleadora con Benfica

Richard Ríos facturó en el empate entre el Famalicao y Benfica (2-2), hilando su segunda jornada en la Liga de Portugal viendo puerta.

El volante antioqueño puso el 2-0 parcial en el marcador (19') de un potente disparo desde la media luna, que se incrustó en el fondo de la red luego de desviarse ligeramente.

Richard Ríos marcó gol en empate del Benfica contra Famalicao. X de @SLBenfica

El exjugador del Palmeiras, que suma dos tantos y una asistencia en las últimas dos jornadas disputadas en el campeonato luso, llegó a siete dianas y seis asistencias en 44 partidos disputados en todas las competiciones. Ríos Montoya repitió titular y disputó los 90 minutos del encuentro.



También salió de inicio el argentino Gianluca Prestianni, mientras su compatriota Enzo Barrenechea ingresó de cambio en la segunda mitad.

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Por el cuadro local vieron acción el brasileño Sorriso y el ecuatoriano Leonardo Realpe, ambos como titulares.

El empate supuso un duro golpe para las 'aguilas', que le dejó la vía libre al Porto, que se coronó campeón de la Liga portuguesa.

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El Benfica se sitúa en la segunda posición de la tabla con 76 unidades, tres más que su máximo rival, el Sporting de Portugal (73).



Luiz Henrique (Brasil):

El Zenit de San Petersburgo recuperó el liderato en la Premier League de Rusia, tras vencer a domicilio al CSKA de Moscú (3-1).

El extremo brasileño Luiz Henrique contribuyó con un tanto, hilando así su segunda jornada en el campeonato ruso viendo puerta.

Luiz Henrique puso el 3-1 definitivo en el marcador al filo de la hora de juego (60’), luego de combinarse con el ruso Maksim Glushenkov.

Con ello, el exFluminense llegó a cinco dianas y cuatro asistencias en 32 partidos disputados hasta el momento.

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El volante fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. También salieron de inicio sus compatriotas Nino, Wndel Pedrinho y Douglas Santos, así como el colombiano Wilmar Barrios.

En tanto, el argentino Román Vega ingresó de cambio en la segunda parte.

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Por el cuadro local vieron acción el argentino Luciano Gondou y los brasileños Joao Victor, Henrique Carmo, Matheus Alves y Matheus Reis.

El Zenit de San Petersburgo se colocó transitoriamente en la cima de la tabla con 62 puntos, dos más que el Krasnodar (60), con sólo dos jornadas por disputarse.



Santiago Bueno (Uruguay):

El central 'charrúa' facturó en el empate del Wolverhampton y el Sunderland (1-1) en la Premier League.

El defensor puso el 1-1 definitivo de un cabezazo en el cobro de un tiro de esquina del español Hugo Bueno. El exGirona no marcaba desde la derrota ante el Liverpool (2-1) a finales de diciembre.

En total, suma cuatro dianas y dos asistencias en 31 partidos disputados entre todas las competiciones. Santiago Bueno fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

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También gozaron de minutos los brasileños Pedro Lima, André y Joao Gómes, y el colombiano Yerson Mosquera.

Por el cuadro visitante vio acción el paraguayo Omar Alderete.

Wolverhampton, que llegó al partido con el descenso consumado y se ubica en la última posición de la tabla, sumó por primera ocasión en los últimos cuatro encuentros de la Premier League.