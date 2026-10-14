El derrumbe de Racing, de Duván Vergara; de campeón de la Sudamericana a despedirse de todo

De campeón de la Sudamericana 2024 y semifinalista de la Libertadores 2025, Racing pasó en menos de dos años a quedarse sin objetivos deportivos, una debacle que somete a examen la gestión de Diego Milito como presidente del club.

La Academia, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, afrontará este domingo una prueba de alto riesgo cuando reciba a su archirrival Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda, por la decimotercera fecha del torneo Clausura.

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El resultado del duelo podrá ayudar a aliviar parte del malestar acumulado o profundizar el descontento de sus miles de hinchas, en medio de una temporada por debajo de las expectativas.

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Racing recuperó protagonismo internacional bajo la conducción de Gustavo Costas: conquistó la Copa Sudamericana 2024 al derrotar 3-1 a Cruzeiro en la final y en la Libertadores 2025 rozó la final, pero quedó eliminado en semifinales ante Flamengo.



En diciembre de 2024, Diego Milito asumió como presidente de Racing con la promesa de dar "un salto de calidad", y la Academia redondeó una buena campaña con 2025, que incluyó la obtención de la Recopa Sudamericana y el subcampeonato del torneo Clausura.

Pero, al mismo tiempo, comenzó la salida de figuras, como el delantero Maxi Salas y el colombiano Juan Fernando Quintero.

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Cuidando el patrimonio

Ya en 2026, los resultados declinaron abruptamente, y Racing se despidió en fase de grupos de la Copa Sudamericana, sólo alcanzó los cuartos de final del Apertura, está 13° entre 15 equipos en su zona en el Clausura y 22° en la Tabla Anual, sin chances de entrar a las copas internacionales de 2027.

La última y gran frustración fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Boca (2-3), en un partido que la Academia ganaba 2-0 hasta el minuto 71, pero un triplete del ecuatoriano Enner Valencia dejó a los albicelestes con las manos vacías.

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Los malos resultados en la primera mitad llevaron a Milito a poner fin al ciclo de Gustavo Costas. Su reemplazante, Juan Pablo Vojvoda, tampoco logró revertir la situación y dejó el cargo tras apenas 13 partidos, un breve ciclo marcado por siete derrotas.

"Hacemos autocrítica todos los días. Soy el máximo responsable como presidente del club. No nos gusta vernos así, pero estoy completamente confiado. Seguimos teniendo el tercer plantel más valorado de Argentina después de River y Boca", remarcó Milito en una de sus últimas apariciones.

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"Sé lo que significa ganar y perder. Nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares (...) Voy a cuidar el patrimonio del club, tengo ese compromiso y no nos vamos a endeudar, ya viví el Racing de otra época", insistió el dirigente.

Dolor

Incluso el volante Santiago Sosa, que jugó en Racing antes de incorporarse a Vasco da Gama, expresó su preocupación por el presente del club durante su visita a Buenos Aires para disputar la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

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"Duele lo que están pasando. Me genera tristeza porque hace poco tiempo estábamos peleando allá arriba en el ámbito internacional. Le tengo un gran amor y cariño al club. Es feo ver a Racing así", sostuvo.

En este contexto, Racing afrontará el clásico contra sus vecinos de Avellaneda con la obligación de ganar, aunque ya sin objetivos deportivos al alcance.

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Del otro lado estará Independiente, séptimo en su zona y de rendimiento irregular, pero aún con opciones de clasificarse a los playoffs y de acceder a las copas internacionales de 2027 por la tabla anual.