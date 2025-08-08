El famoso nuevo refuerzo colombiano que llega a River Plate; ¡qué noticionón!

River Plate, de la Liga Argentina, es uno de los clubes internacionales que tiene la atención de los aficionados y de los medios de comunicación en Colombia. No solamente por su trascendencia, sino también por la presencia en el último tiempo de jugadores destacados de nuestro país, que incluso son queridos y elogiados en el mundo de los 'millonarios'. Ahora, por ejemplo, están en el plantel que dirige Marcelo Gallardo hombres como Juan Fernando Quintero, el promisorio volante Kevin Castaño y el atacante Miguel Ángel Borja.

Sin embargo, en las últimas horas se presentó la confirmación de un nuevo 'refuerzo' 'cafetero' para el conjunto de la 'banda cruzada'.

Y es que Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, hizo un anuncio relevante desde lo empresarial.

"Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento. A partir de hoy, en el mítico Estadio Monumental, la casa de River Plate, solo se servirá Juan Valdéz 100% colombiano, así como en sus oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club", publicó en su cuenta de 'X' el referido Bahamón.

Además de eso, el alto funcionario complementó y afirmó que "esta alianza une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: ☕ “Vamos por un café… Monumental".

River Plate sigue así con la presencia nacional, ahora desde otro ámbito, pero que ya genera resonancia en los medios.



¿Cuándo juega River Plate?

En partido de la primera división del fútbol argentino, River Plate tendrá este sábado 9 de agosto un partido interesante frente a Independiente de Avellaneda, en calidad de visitante. Este duelo será a las 4:30 de la tarde, hora de nuestro país. Los medios de Buenos Aires aseguran que Miguel Borja será el referente de ataque, se espera que Kevin Castaño sea inicialista y Juan Fernando Quintero ocupe un lugar en el banquillo.

