"Creímos que Juan Fernando Quintero iba a jugar todo 2025 en América"; sorpresa en Argentina

Juan Fernando Quintero sigue siendo tema noticioso en territorio argentino y más ahora con su reaparición en cancha con River Plate, cuadro en el que ya ha sumado sus primeros minutos al mando de Marcelo Gallardo.

No obstante, lo polémico del caso con el colombiano pasa por el hecho de su prematuro regreso al país campeón del mundo; esto, teniendo en cuenta que su salida de Racing, a inicio de año, se dio forzada por unos problemas familiares que lo obligaban a estar al cien por ciento en tierras ‘cafeteras’.

Justo por esa misma razón, ‘Juanfer’ presionó a la directiva de la ‘academia’ para que negociara su pase con algún equipo colombiano; en este caso fue el América de Cali, con quien había firmado contrato por más de un año.

River AFP

Sin embargo, aunque Racing había puesto una cláusula de que Quintero no podía llegar a River Plate, pues los de Avellaneda no querían reforzar a un rival directo; al final el paisa salió del cuadro ‘escarlata’ a mitad de año, para sellar su regreso nuevamente a la ‘banda cruzada’.



¿Qué opinan en Racing de este movimiento?

Era evidente que la prensa no pasaría por alto este tema y más ahora, con Juan Fernando Quintero jugando jornada a jornada en el fútbol colombiano.

Publicidad

Es por eso que en ‘TyC Sports’, aprovecharon el espacio con Sebastián Saja, director deportivo de Racing, para preguntarle sobre las sensaciones que quedaron con el antioqueño, quien, independiente a que había afirmado que veía su regreso a River, terminó volviendo a la ‘banda cruzada’.

"En definitiva, es la voluntad de cada jugador. Lo que sucedió en enero es que tenía un problema familiar y tenía que regresar a Colombia, creíamos que le iba a llevar todo 2025, pero volvió antes. El jugador juega donde quiere, no hay mucho más para decir", sentenció Saja, referente al tema de Juan Fernando Quintero.

Publicidad

Y es que, cabe destacar que, a pesar de las diferentes súplicas y pedidos por parte de la directiva y cuerpo técnico en Racing para que el colombiano se quedara en la institución; al final la decisión de ‘Juanfer’ pasó por regresarse a Colombia de manera urgente.

Juan Fernando Quintero durante partido con Racing de Argentina. Getty Images

Sorpresivamente, ahora seis meses después, Quintero nuevamente regresó a River Plate; siendo esto lo primero que en la ‘academia’ trataron de evitar inicialmente.

Al parecer, aunque son políticamente correctos en el entorno de Racing, parece ser que no cayó muy bien lo que hizo el ‘cafetero’, que ahora tiene la mente puesta en el conjunto ‘millonario’.

