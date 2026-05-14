El futuro de Nelson Deossa estaría lejos del Betis, de España; hablan de tres clubes que lo siguen

Nelson Deossa ha dejado algunos destellos de su calidad en su estadía en el Betis, de España, pero no ha logrado afianzarse como titular en el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini, en comparación a su compatriota Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien sí viene siendo figura constantemente a punta de goles.

Por eso, en el Viejo Continente llegaron novedades de lo que podría ser el futuro del jugador de nuestro país para la siguiente temporada, recordando inicialmente que "llegó el pasado verano por alrededor de 13 millones procedente del Monterrey", pero detallan que "condicionado por las lesiones en un principio y por su rendimiento después, no ha respondido a las expectativas y se encuentra en un segundo plano en los planes del técnico".



Nelson Deossa no es intransferible en el Betis

En el medio 'Estadio Deportivo', además, dejaron claro que según fuentes consultadas por dicho diario, en el club "no descartaban en absoluto la salida del cafetero si llegaba una propuesta convincente y ayer mismo esta redacción informó que el Betis antepone las ventas de Deossa, Altimira o Lo Celso a las de Abde y Natan, con múltiples pretendientes dispuestos a realizar ofertas mayúsculas, a menos que dichas propuestas resultaran irrechazables".

Y en las últimas horas de este jueves 14 de mayo, hubo novedades que relacionan al nombre de Nelson Deossa, con pretendientes fuera de Europa, pero que tendrían el poder económico para lograr ficharlo. "El periodista Mateo Moretto afirma que el Tigres mexicano, el River Plate argentino y el Flamengo brasileño vigilan muy de cerca al centrocampista de Marmato con vistas a lanzar una ofensiva que debería ser ambiciosa".

Para finalizar, en España recordaron que en enero del presente año en el Betis rechazaron una propuesta de "15 millones de euros del Besiktas", pero que en ese momento el colombiano estaba brillando y parecía acomodarse en el cuadro del Viejo Continente. Sin embargo, explicaron que "ahora su situación es muy diferente. Y es que el medio no cuenta con la confianza de Pellegrini, hasta el punto de considerarlo la última opción para medular, por detrás también de Fidalgo a pesar de que tampoco goza de continuidad".



Con 26 años, el nacido en Marmato ha vestido las camisetas de Atlético Huila, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, en el fútbol colombiano. Ya en el exterior tuvo un breve paso por Estudiantes de La Plata (Argentina), Pachuca y Monterrey (México) y actualmente en su primera experiencia en Europa, con el Betis (España).