América de Cali confirmó que hubo "momentos de tensión", en encuentro con hinchas en la sede

Este jueves hubo tensión en la sede en Cascajal del América de Cali, por la presencia de hinchas de la barra principal del equipo, que se reunió con futbolistas, directivos y cuerpo técnico, para hablar sobre la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, tras caer 5-1 en el marcador global a manos de Independiente Santa Fe, y algunos otros malos resultados a nivel internacional, en la Copa Sudamericana.

Y según se pudo conocer en un video difundido en redes sociales, hubo algunas discusiones entre las partes, por lo que el propio club decidió pronunciarse y contar a la opinión pública, que todo terminó en completa normalidad.



Comunicado de América de Cali sobre encuentro con hinchas

América de Cali informa a la opinión pública que, durante la jornada de hoy en la sede Deportiva Cascajal, se dispuso de un encuentro con integrantes de la barra Barón Rojo Sur, con el fin de escuchar y atender sus inconformidades.

En este espacio participaron directivos, jugadores y cuerpo técnico, permitiendo generar escenarios de conversación, diálogo y entendimiento entre las partes. Aunque durante algunos momentos se presentaron situaciones de tensión, la jornada finalizó dentro de los canales de comunicación y respeto.

América de Cali reitera su compromiso con el fortalecimiento de espacios de diálogo, la sana convivencia y el trabajo conjunto en favor de la institución y de toda su hinchada.



Asimismo, hacemos un llamado permanente a la no violencia e invitamos a toda la hinchada y a la barra a continuar manifestando sus opiniones e inconformidades de manera pacífica, promoviendo siempre el respeto, el diálogo y la construcción colectiva en beneficio del club.

🗒️ Comunicado oficial | América de Cali pic.twitter.com/1TKY6ikOom — América de Cali (@AmericadeCali) May 15, 2026

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Cabe recordar que, el más reciente título del América de Cali en la Liga del fútbol colombiano fue en el año 2020, por lo que ya casi se completan seis años de la última celebración en el campeonato de nuestro país, mucho más tras perder en cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, con Santa Fe, cayendo de forma abultada 4-0 en El Campín, en la vuelta de ese compromiso.

Al cuadro dirigido por el DT David González le queda enfocarse en las últimas dos fechas de la Copa Sudamericana, frente a Tigre de Argentina, el martes 19 de mayo (9:00 p.m.), y contra Macará de Ecuador, el jueves 28 de mayo (7:30 p.m.), ambos encuentros a disputarse en el estadio Pascual Guerrero.