El gesto de Jhon Durán a las cámaras, en medio de posible salida a Arabia; mandó mensaje

Jhon Durán es el gran protagonista, de este miércoles , en materia de traspasos en el fútbol mundial, luego de que el periodista Fabrizio Romano confirmara que el futbolista colombiano abandonará el Aston Villa para convertirse en nuevo jugador del Al-Nassr, equipo en el que está Cristiano Ronaldo, en la Liga de Arabia Saudita.

Al mismo tiempo que crecía la posibilidad de que se diera este traspaso, el Aston Villa estaba disputando la séptima fecha de la Champions League frente al Celtic. Al final, el conjunto británico consiguió el triunfo 4-2 y consiguió el tiquete para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, la gran novedad fue que Durán Palacio no tuvo acción y no ingresó a la cancha, a pesar de haber estado en el banquillo de suplentes. Unai Emery no lo tuvo en cuenta y dejó sobre el terreno de juego a Ollie Watkins los 90 minutos.

En uno de los pasajes del juego, la transmisión oficial enfocó al joven antioqueño, quien fiel a su estilo jugó frente a las cámaras; con señales de máscaras, entre tener cara triste y cara feliz. Posteriormente, sacó un gesto en el que le mandó un mensaje a quienes lo enfocaban que no le apuntaran más.

Una vez culminó el partido, Jhon Durán se levantó del banquillo e ingresó al gramado, donde saludó a sus compañeros.