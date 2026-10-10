Luis Díaz puso a hablar a Vincent Kompany por polémico gol anulado contra Augsburgo

Luis Díaz fue uno de los protagonistas del empate 2-2 entre Bayern Múnich y Augsburgo, este sábado 10 de octubre, en la quinta jornada de la Bundesliga. El colombiano tuvo dos definiciones que terminaron en el fondo de la red, pero ambas fueron anuladas por fuera de juego de sus compañeros.

Las decisiones arbitrales marcaron el encuentro y, tras el compromiso, Vincent Kompany, entrenador del conjunto bávaro, se refirió a las jugadas que impidieron que el guajiro celebrara sus anotaciones.

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¿Qué dijo Vincent Kompany sobre los goles anulados a Luis Díaz?

En rueda de prensa, el técnico belga se refirió a las decisiones arbitrales y reconoció que fueron acciones difíciles de interpretar en medio de un partido definido por detalles.

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"Fuera de juego es fuera de juego. No necesitamos complicar las cosas más de lo que ya son. Sí, en ese momento no tuve la sensación de que las situaciones estuvieran vinculadas entre sí. Fue un día en el que todo se decidió por detalles y milímetros", expresó Kompany.



Luis Díaz Bayern Múnich AFP

El entrenador también reconoció que su equipo tuvo responsabilidad en el resultado y destacó la emoción que vivieron los aficionados durante el encuentro.

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"Nosotros también tenemos la culpa en algunas situaciones. Fue un partido bonito para los espectadores. Nuestros aficionados celebraron seis veces, pero solo dos contaron. Fue un partido emocionante", agregó.

Vincent Kompany on the controversial decision to disallow Luis Diaz's goal: "Offside is offside. We don't need to complicate everything more than it already is. Yes, in that moment I didn't have the feeling that the situations were linked to each other. It was a day where… pic.twitter.com/ytTWJvizxP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 10, 2026

Luis Díaz brilló, pero no pudo celebrar

El primer tanto anulado al colombiano llegó con una espectacular definición de tijera, después de una acción a balón parado. Sin embargo, la jugada fue invalidada por una posición adelantada previa de Josip Stanišić.

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Más adelante, Díaz volvió a encontrar la portería con una definición de taco, pero el fuera de juego de Lennart Karl en la construcción de la jugada impidió que el tanto subiera al marcador.

El Bayern terminó rescatando un punto gracias a las anotaciones de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, mientras que Robin Fellhauer y Rodrigo Ribeiro marcaron para el Augsburgo.

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Con este resultado, el equipo de Kompany dejó escapar puntos importantes en la lucha por el liderato de la Bundesliga. Para Díaz, quedó la frustración de dos grandes definiciones que no pudieron convertirse en goles oficiales.