Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz puso a hablar a Vincent Kompany por polémico gol anulado contra Augsburgo

Luis Díaz puso a hablar a Vincent Kompany por polémico gol anulado contra Augsburgo

En el empate 2-2 de Bayern Múnich, por la fecha 5 de la Bundesliga, en el WWK Arena, el delantero colombiano, Luis Díaz, fue protagonista por dos tantos que no valieron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Augsburgo, en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Augsburgo, en Bundesliga
Getty Images

Luis Díaz fue uno de los protagonistas del empate 2-2 entre Bayern Múnich y Augsburgo, este sábado 10 de octubre, en la quinta jornada de la Bundesliga. El colombiano tuvo dos definiciones que terminaron en el fondo de la red, pero ambas fueron anuladas por fuera de juego de sus compañeros.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Las decisiones arbitrales marcaron el encuentro y, tras el compromiso, Vincent Kompany, entrenador del conjunto bávaro, se refirió a las jugadas que impidieron que el guajiro celebrara sus anotaciones.

Publicidad

Últimas noticias

Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Manchester United de leyendas
Colombianos en el exterior

Así le fue a Falcao García con las leyendas de Manchester United; gol, elogios y figura

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

“Decisión controvertida”, definición de golazo de chalaca de Luis Díaz, que fue anulado

¿Qué dijo Vincent Kompany sobre los goles anulados a Luis Díaz?

En rueda de prensa, el técnico belga se refirió a las decisiones arbitrales y reconoció que fueron acciones difíciles de interpretar en medio de un partido definido por detalles.

Publicidad

"Fuera de juego es fuera de juego. No necesitamos complicar las cosas más de lo que ya son. Sí, en ese momento no tuve la sensación de que las situaciones estuvieran vinculadas entre sí. Fue un día en el que todo se decidió por detalles y milímetros", expresó Kompany.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz Bayern Múnich
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El entrenador también reconoció que su equipo tuvo responsabilidad en el resultado y destacó la emoción que vivieron los aficionados durante el encuentro.

Publicidad

"Nosotros también tenemos la culpa en algunas situaciones. Fue un partido bonito para los espectadores. Nuestros aficionados celebraron seis veces, pero solo dos contaron. Fue un partido emocionante", agregó.

Luis Díaz brilló, pero no pudo celebrar

El primer tanto anulado al colombiano llegó con una espectacular definición de tijera, después de una acción a balón parado. Sin embargo, la jugada fue invalidada por una posición adelantada previa de Josip Stanišić.

Publicidad

Más adelante, Díaz volvió a encontrar la portería con una definición de taco, pero el fuera de juego de Lennart Karl en la construcción de la jugada impidió que el tanto subiera al marcador.

El Bayern terminó rescatando un punto gracias a las anotaciones de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, mientras que Robin Fellhauer y Rodrigo Ribeiro marcaron para el Augsburgo.

Publicidad

Con este resultado, el equipo de Kompany dejó escapar puntos importantes en la lucha por el liderato de la Bundesliga. Para Díaz, quedó la frustración de dos grandes definiciones que no pudieron convertirse en goles oficiales.

Manuel Neuer encabeza la convocatoria de Alemania para el Mundial 2026.
Gol Caracol

El grave error de Manuel Neuer, que rompió un récord en Bundesliga; Luis Díaz, testigo

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y Bayern Múnich, noche para el olvido; 2-2 con Augsburgo y dos goles anulados al guajiro

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Luis Díaz marcó de ‘taco’, pero por segunda vez le anularon el gol, en Ausgburgo 2-2 Bayern Múnich

Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Bundesliga

Publicidad

Publicidad

Publicidad