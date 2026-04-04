El gol que le hicieron a Álvaro Montero y es tema en Argentina; parecido a uno que sufrió de Francia

Vélez Sarsfield sufrió una inesperada derrota 3-2 a manos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el viernes, en la fecha 13 de la Liga Argentina, en un encuentro en el que estuvo el arquero colombiano Álvaro Montero, quien ha sido apuntado por una de las anotaciones del cuadro rival.

Cuando el 'Fortín' iba ganando 2-0, el elenco local logró descontar antes de terminar el primer tiempo, gracias a un gol de cabeza de Ezequiel Muñoz, al minuto 45+1, antes de irse al descanso, lo que llevó al descuento.

Fue en una pelota quieta que llegó al área, y que contó con una mala salida, con duda, de Álvaro Montero, quien de forma parecida al tanto que sufrió de Thuram en el duelo de la Selección Colombia contra Francia, no fue decidido a buscar el balón y vio que el rival lo aprovechó.



Así fue el error de Álvaro Montero en Gimnasia y Esgrima vs Vélez Sarsfield: