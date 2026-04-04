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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gol que le hicieron a Álvaro Montero y es tema en Argentina; parecido a uno que sufrió de Francia

El gol que le hicieron a Álvaro Montero y es tema en Argentina; parecido a uno que sufrió de Francia

El arquero guajiro, Álvaro Montero, volvió a la acción con Vélez Sarsfield, perdió 3-2 contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y en uno de las anotaciones se vio comprometido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina.
Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina.
Foto: X de Velez.

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