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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz intentó gol de chilena pero erró el remate, en Friburgo vs Bayern Múnich

Luis Díaz intentó gol de chilena pero erró el remate, en Friburgo vs Bayern Múnich

El futbolista colombiano Luis Díaz mostró su calidad en un partido de la Bundesliga, este sábado, intentando definir de manera acrobática, dentro del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Luis Díaz chilena Bayern Múnich
Luis Díaz intenta chilena con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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