Luis Díaz intentó gol de chilena pero erró el remate, en Friburgo vs Bayern Múnich

Bayern Múnich se fue al descanso del partido contra Friburgo empatando 0-0, pero antes de finalizar el primer tiempo el colombiano Luis Díaz fue protagonista con una chilena que sorprendió a sus rivales y compañeros.

Tras una buena jugada colectiva, la pelota le quedó a ‘Lucho’ dentro del área, pero al estar de espaldas al arco intentó definir de manera acrobática, fiel a su calidad y estilo.

Sin embargo, aunque impactó el balón, Luis Díaz no consiguió darle la dirección al arco del Friburgo, pero la acción siguió y su compañero Tom Bischof también intentó marcar gol, pero no definió bien.



Así fue la chilena que intentó Luis Díaz en Friburgo vs Bayern Múnich: