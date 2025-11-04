El golazo de Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich; el actual campeón de Champions sufrió al guajiro

Bayern Múnich sorprendió al PSG en el estadio Parque de Los Príncipes gracias a un gol de Luis Díaz cuando apenas iban 4 minutos del partido estelar de la Champions League, este martes 4 de noviembre de 2025.

El atacante colombiano estuvo atento dentro del área luego de una buena jugada colectiva del elenco bávaro y que falló Michael Olise, quien mano a mano con el arquero del París no definió bien.

Pero el rebote le favoreció a Luis Díaz, quien no dudó en rematar de primera y con potencia, a pesar de un leve desvío con el que contó por parte de un defensor del PSG.

Cabe recordar que antes de comenzar la jornada de Champions League, PSG estaba de líder y su escolta era el Bayern Múnich, por lo que era el duelo estelar de la fecha en la Liga de Campeones.



Vea el golazo de Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich por Champions League:

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025