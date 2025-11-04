Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El golazo de Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich; el actual campeón de Champions sufrió al guajiro

El golazo de Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich; el actual campeón de Champions sufrió al guajiro

El colombiano Luis Díaz se encargó al minuto 4 del partido en el Parque de Los Príncipes luego de una buena jugada colectiva del Bayern Múnich y un rebote que le quedó servido dentro del área.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich vs PSG por Champions League - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad