"Gakpo nunca es mejor que Luis Díaz"; no cesa el dolor por la ida del guajiro de Liverpool

Luis Díaz era una de las figuras de Liverpool, junto a Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, entre otros. Sin embargo, el club inglés tomó la decisión de no ajustarle su salario y, por ende, lo vendieron. Bayern Múnich puso el dinero que los 'reds' estaban pidiendo y ficharon al guajiro, quien ha respondido en poco tiempo, gracias a su buena adaptación.

Hasta el momento, el delantero colombiano registra un total 1.199 minutos, repartidos en 15 compromisos, entre Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa. Allí, ha marcado cuatro goles y brindado tres asistencias, ganándose el respaldo del entrenador, Vincent Kompany, y, de paso, el cariño de los miles de aficionados del conjunto alemán.

Su buen presente contrasta con la situación que atraviesa el Liverpool, donde las críticas no han parado. Y es que el equipo británico realizó una gran inversión en futbolistas, los cuales no han dado resultado. De igual manera, salieron de jugadores determinantes como Luis Díaz para darle más espacio a otros como el caso de Cody Gakpo, quien no ha estado a la altura.

Luis Díaz, delantero colombiano, y Cody Gakpo, atacante neerlandés, compartieron en Liverpool AFP

Por eso, Rio Ferdinand, leyenda de la Selección de Inglaterra y quien vistió las camisetas de West Ham, Bournemouth, Leeds, Manchester United, club con el que ganó todo, y Queens Park Rangers, opinó sobre la salida de 'Lucho'. De igual manera, aprovechó su intervención como panelista en un programa de televisión en su país, para criticar el rendimiento de Gakpo.

Publicidad

"Creo que la salida de Luis Díaz no fue una buena decisión en Liverpool. Es un jugador de primer nivel y eso lo demostró acá y ahora en Alemania. Luego de su marcha, ¿lo han sustituido por alguien mejor? No, eso no ha pasado. ¿Cody Gakpo es mejor? Yo diría que no, ni de lejos", sentenció el exfutbolista que se desempeñó como defensa central y ahora tiene 46 años.