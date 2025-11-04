Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Gakpo nunca es mejor que Luis Díaz"; no cesa el dolor por la ida del guajiro de Liverpool

En medio del mal presente de los 'reds' y el buen momento que vive Luis Díaz en Bayern Múnich, una estrella del fútbol inglés opinó sobre la partida del colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Luis Díaz y Cody Gakpo, excompañeros en Liverpool, celebran un gol en la Premier League
