El goleador colombiano que puede seguir los pasos de Jhon Durán; lo quieren en Turquía

La Liga de Turquía se está volviendo un atractivo para figuras mundiales pero también para los futbolistas colombianos. Actualmente están Dávinson Sánchez en Galatasaray y Jhon Durán en Fenerbahce, que están entre los equipos más importantes del balompié de ese país.

Y a ellos podría unirse otro 'cafetero' que podría dejar las principales ligas del Viejo Continente para arribar a territorio turco, también a otro club grande, siguiendo los pasos de sus dos compatriotas, quienes se han hecho un nombre con buenas actuaciones, y sobre todo con regularidad y minutos.



Duván Zapata es opción en la Liga de Turquía

Este domingo el diario 'Fanatik' dio a conocer un rumor que viene tomando fuerza en el que el delantero colombiano, actualmente en Italia, podría ser un fichaje importante para el Besiktas.

"Si bien el Besiktas ha estado en conversaciones con varios jugadores, Duván Zapata ha emergido recientemente como un posible objetivo", informaron de entrada, para luego destacar la amplia y exitosa trayectoria que ha tenido el 'Toro' en Europa. "Zapata, que ha jugado en Italia durante mucho tiempo, fichó por el Napoli procedente del Estudiantes en 2013 y posteriormente jugó para el Udinese, la Sampdoria, el Atalanta y, finalmente, el Torino", resaltaron sobre su larga presencia en el Calcio.

Además, aseveraron en que sus números son importantes y a pesar de su edad (34), podría ser una pieza importante en el fútbol turco. "El delantero colombiano de 34 años ha disputado hasta el momento 478 partidos, marcando 173 goles y dando 68 asistencias", mencionaron sobre las estadísticas del vallecaucano.



Duván Zapata celebra gol con el Torino - Foto: AFP

Publicidad

Sumado a eso, desde Italia llegaron las primeras impresiones sobre el posible interés del Besiktas en Duván Zapata, ya que el colombiano es una ficha importante en el Torino, de Italia, donde a pesar de una lesión que lo tuvo varios meses afuera, ha retomado su lugar en la titular.

"No sé nada sobre el interés de Zapata y Besiktas, es un tema completamente nuevo para mí", aseguró Urbano Cairo, presidente del cuadro italiano en el que juega actualmente el colombiano, en declaraciones para 'TuttoMercatoWeb', dejando claro que por el momento más allá de que sea un nombre que esté en carpeta, no hay acercamientos o negociaciones iniciadas.