Luis Díaz y Bayern Múnich ya tienen rival para los cuartos de final de la Copa de Alemania

El Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, y el RB Leipzig, su principal perseguidor, se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa de Alemania a principios de febrero en el Allianz Arena, según determinó el sorteo celebrado este domingo.

El equipo bávaro eliminó con dificultad al Union Berlín como visitante el miércoles (3-2) y no ha alcanzado las semifinales de la Copa desde su vigésimo y último título (récord) en 2020.

Desde ese año, el Leipzig ganó sus dos primeras Copas, en 2022 y 2023, después de una derrota en la final de 2021.

El Stuttgart, actual campeón, visitará al Kiel, equipo de segunda división que eliminó al Hamburgo en los octavos de final.



Los cuartos de final están programados para los días 3, 4, 10 y 11 de febrero.

Programa de cuartos de la Copa de Alemania:

Bayern de Múnich (D1) - RB Leipzig (D1)

Hertha Berlín (D2) - Friburgo (D1)

Kiel (D2) - Stuttgart (D1)

Bayer Leverkusen (D1) - St. Pauli (D1)

Las semifinales están previstas para los días 21 y 22 de abril. La final se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín el 23 de mayo.