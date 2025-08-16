Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz le dedicó a Diogo Jota su primer gol con Bayern Múnich; festejo hasta el cielo

El guajiro, quien anotó este sábado en la final de la Supercopa de Alemania, tuvo emotivo gesto con Diogo Jota, dedicándole la anotación al portugués, recientemente fallecido.