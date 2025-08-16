Luis Díaz le dedicó a Diogo Jota su primer gol con Bayern Múnich; festejo hasta el cielo

Este sábado 16 de agosto, el Bayern Múnich enfrentó a Stuttgart por la gran final de la Supercopa de Alemania, correspondiente al primer título de la temporada en el fútbol alemán y, con Luis Díaz de titular, el cuadro 'bávaro' hizo historia, coronándose campeón.

Evidentemente, siendo este el partido del debut oficial con los rojos para el guajiro, los ojos estaban puestos en el 'cafetero', quien no defraudo ni a su cuerpo técnico, ni a los compañeros y mucho menos a la hinchada.

A los 77 minutos, Bayern Múnich tuvo importante acción ofensiva en campo contrario, que terminó la pelota en el costado; allí, Gnabry miró hacia el área, centrando la pelota para que Luis Díaz apareciera con un cabezazo, que selló el 2-0 parcial del juego en ese momento.

2-0 Bayern Munich.



LUIS DIAZ SCORES ON HIS OFFICIAL DEBUT FOR BAYERN MUNICH AND DEDICATES HIS GOAL FOR DIOGO JOTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/MPtLcHf9gT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 16, 2025

Pero, más allá del gol, todas las cámaras estuvieron puestas en el festejo, pues el guajiro se tiró al suelo y festejó como lo hacía su gran amigo Diogo Jota, en el Liverpool; esto, para dedicarle el tanto, que selló el campeonato de los 'bávaros' en la Supercopa de Alemania.