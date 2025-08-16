Publicidad

Gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart, en la Supercopa de Alemania

Gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart, en la Supercopa de Alemania

En un partido donde trabajó mucho para el equipo, aportando en defensa, el colombiano Luis Díaz aprovechó una de sus pocas incursiones en ataque para anotar.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Stuttgart, por la Supercopa de Alemania
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 04:08 p. m.