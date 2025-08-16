Gol de Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Stuttgart, en la Supercopa de Alemania

Publicidad
Luis Díaz ya tuvo su debut goleador con Bayern Múnich. Este sábado 16 de agosto, en la Supercopa de Alemania, contra Stuttgart, dijo presente e infló las redes. Todo ocurrió al minuto 77, luego de un excelente centro de Serge Gnabry, a la cabeza del guajiro, quien sorprendió a la defensa rival, atacando la espalda y definiendo perfecto.
El guardameta, Fabian Bredlow, no pudo hacer nada ante el cabezazo de 'Lucho', quien firmó un partidazo. Y es que, además de la anotación, se mostró participativo por la banda izquierda, aportando en defensa. De hecho, fue clave para evitar que el rival marcara, cerrando un remate de Josha Vagnoman, cuando entraba al área.
¡¡DEBUT GOLEADOR DE LUCHO DÍAZ EN BAYERN MUNICH!! ¡¡EL GOL QUE PUEDE VALER LA SUPERCOPA DE ALEMANIA PARA BAYERN MUNICH!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025
📺 La #Supercup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifGWhrP6cG
