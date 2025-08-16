Luis Díaz tirando lujos en Bayern Múnich vs. Stuttgart, por la Supercopa de Alemania

Luis Díaz fue protagonista en la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich, que disputó su primer título de la temporada frente al Stuttgart en el MHP Arena. Los dirigidos por Vincent Kompany se impusieron 2-1.

Las anotaciones estuvieron a cargo de Harry Kane y Luis Díaz, quien marcó su primer gol con el conjunto bávaro, al que llegó para la presente campaña procedente del Liverpool, en una transferencia de 75 millones de euros.

Más allá del tanto, ‘Lucho’ volvió a exhibir toda su calidad técnica en el campo. En redes sociales se hizo viral un video en el que el colombiano bajó un balón de taco, despertando la admiración de los aficionados.



Así fue la 'judatoda' de Luis Díaz