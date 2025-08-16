A Jhon Arias le dieron su bienvenida a la Premier League; caída 4-0 con Manchester City

El Manchester City comenzó la temporada en sintonía con una sencilla victoria contra el Wolverhampton Wanderers con un doblete de Erling Haaland y un tanto y asistencia de Tijjani Reijnders y un golazo de Rayan Cherki (0-4).

El noruego, dispuesto a reivindicarse de nuevo esta campaña como el mejor 'nueve' del mundo, anotó dos goles de 'killers', uno empujando una pelota en el segundo palo y otro con un disparo al primer toque desde dentro del área.

El otro gol de los 'citizens' lo hizo Reijnders, tras un gran pase de Oscar Bobb que aprovechó al máximo su titularidad y se destapó con dos asistencias. Tras prácticamente un año fuera por una grave lesión en la pierna, el noruego quiere hacerse un hueco en el once, en esa banda derecha y su estreno este sábado no pudo ser mejor.

Four seasons in the Premier League, and four times he has scored in the first match 🤖



Erling Haaland is inevitable. pic.twitter.com/o57hKJPoRn — Premier League (@premierleague) August 16, 2025

En la primera parte, el City concedió bastante y a Munetsi le anularon un gol por fuera de juego y estuvo a punto de marcar otro, también en posición ilegal, pero Haaland alivió la primera media hora al empujar una buena combinación de Bobb.

Publicidad

Tres minutos después, esta vez con Reijnders como protagonista del gol, el City sentenció el partido. Pocas opciones le quedaban a los Wolves con 0-2, más allá de esperar un milagro que no llegó, y es que el marcador solo empeoró cuando Reijnders, con una gran dejada dentro del área, le sirvió el tercero a Haaland.

Rayan Cherki, que debutaba desde el banquillo, añadió el cuarto con un precioso quiebro desde fuera del área y un remate cruzado.

Publicidad

En el Wolves, además de tener minutos Hugo Bueno, debutó el canterano del Celta de Vigo Fer López, que pudo jugar sus primeros veinte minutos en la Premier League.

Con este resultado, el City comienza la temporada de la mejor manera posible y son líderes con mejor diferencia de goles que el Tottenham Hotspur, que ganó 3-0 al Burnley.

SUEÑO HECHO REALIDAD!



Jhon Arias debutó en la Premier League con Wolverhampton, pese a la derrota 4-0 ante Manchester City. El colombiano cumplió su sueño de jugar en la mejor liga del mundo. ¡Orgullo para Colombia! 🇨🇴💪 #RuedalaPelota #JhonArias #PremierLeague #FútbolColombiano pic.twitter.com/b2xFZxeTu4 — Rueda la Pelota (@RuedalaPelota10) August 16, 2025

Antes del partido se realizó un homenaje a Diogo Jota y su hermano André, fallecidos el pasado julio en un accidente de tráfico. Además de guardarse un minuto de silencio, la mujer de Diogo Jota estuvo presente en el campo y también quien fuera su compañero en el Wolves Rubén Neves. Los aficionados del equipo local montaron un tifo en uno de los fondos con una imagen gigante del portugués y la frase "Te recordaremos cuando caminabas en los campos de oro".

En los últimos diez minutos, de partido, los aficionados que aún quedaban en el Molineux entonaron la canción en homenaje de Jota.

Publicidad

- Ficha técnica:

0 - Wolverhampton Wanderers: Sa; Hoever (Gomes, m.73), Doherty, Agbadou, Toti, Wolfe (Bueno, m.72); Gomes, André (López, m.72); Bellegarde (Arias, m.73), Munetsi y Larsen (Hee-Chan, m.82).

Publicidad

4 - Manchester City: Trafford; Lewis (Nunes, m.66), Stones (Khusanov, m.82), Dias, Ait-Nouri; Nico, Reijnders, Silva (O'Reilly, m.66); Bobb, Doku (Marmoush, m.66) y Haaland (Cherki, m.73).

Goles: 0-1. Haaland, m.34, 0-2. Reijnders, m.37, 0-3. Haaland, m.61 y 0-4. Cherki, m.81.

Árbitro: Jarred Gillett amonestó a Doherty (m.67) y O'Reilly (m.82) por parte del Wolverhampton Wanderers y a Reijnders, m.54 por parte del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Premier League disputado en el Molineux Stadium (Wolverhampton). Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos Diogo Jota, que militó varios años en el Wolves, y André Silva, su hermano.