Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Arias le dieron su bienvenida a la Premier League; caída 4-0 con Manchester City

El colombiano, quien sumó sus primeros minutos en el fútbol inglés, cayó goleado este sábado frente a los 'ciudadanos', que no perdonaron.

Acción de juego entre el Manchester City y Wolves, en Premier League.
Acción de juego entre el Manchester City y Wolves, en Premier League.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 16, 2025 03:05 p. m.
Editado por: Gol Caracol