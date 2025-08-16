Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, campeón con Bayern Múnich de la Supercopa: gol y figura en el 2-1 sobre Stuttgart

Luis Díaz, campeón con Bayern Múnich de la Supercopa: gol y figura en el 2-1 sobre Stuttgart

Poco tiempo le bastó al delantero colombiano, Luis Díaz, para conseguir su primer título con el club alemán y, de paso, inflar las redes y destacarse en cancha.

Luis Díaz, delantero colombiano, anotó contra Stuttgart y se coronó campeón de la Supercopa de Alemania
AFP
Por: Gol Caracol
Actualizado: agosto 16, 2025 04:07 p. m.