Luis Díaz, campeón con Bayern Múnich de la Supercopa: gol y figura en el 2-1 sobre Stuttgart

Luis Díaz ya escribió su primera página dorada en Bayern Múnich. Este sábado 16 de agosto, se coronó campeón de la Supercopa de Alemania, luego de vencer 2-1 a Stuttgart, en el Mercedes Benz Arena. Pero eso no fue todo, pues la 'cereza del pastel' es que se reportó en el marcador, anotando su primer tanto con esta camiseta.

Había incertidumbre sobre su lugar en el equipo, pero todo quedó resuelto de entrada. El entrenador, Vincent Kompany, lo eligió para que hiciera parte de la titular junto a Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry; y Harry Kane.

Con esa buena noticia y en respuesta a la confianza que recibió, Luis Díaz no negó ni una gota de sudor. Por la banda izquierda, se convirtió en un lateral, dando una gran mano en defensa. De hecho, al minuto 23, evitó que el rival inflara las redes, cerrando un remate de Josha Vagnoman en el área, tras un buen contragolpe.

Pero no fue lo único, al 37', el guajiro se hizo con la pelota y, lejos de ponerse nervioso ante la marca y presión del oponente, realizó una mágica jugada. Quien lo buscó, quedó en el suelo y a partir de ahí se dio inicio a una acción de peligro que, por poco, termina en gol. Una muestra de que su confianza estaba por los aires.

Publicidad

Fue así como también le alcanzó para realizar uno que otro lujo. Sacando a relucir su calidad, se animó a bajar el balón de taco, luego de un largo cambio de frente. Razón por la que era cuestión de tiempo para que llegara su premio, gracias a tanto esfuerzo y sacrificio que hizo por el costado izquierdo, siendo una pieza crucial.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra su gol con Bayern Múnich, en la Supercopa de Alemania AFP

El marcador se abrió al 18', por intermedio de Harry Kane, pero la ventaja se amplió por intermedio de Luis Díaz, para el 2-0 parcial. Serge Gnabry levantó la cabeza, envió un centro preciso a donde estaba el colombiano y no perdonó. Excelente definición para vencer al guardameta, Fabian Bredlow, y marcar su primer tanto con el club.

Publicidad

Sobre el final, Stuttgart descontó por intermedio de Jamie Leweling, pero no la alcanzó. El encuentro finalizó 2-1 y Bayern Múnich se coronó campeón de la Supercopa de Alemania. Celebración, locura y alegría, en especial en Luis Díaz, quien sigue sumando títulos en su carrera, después de lo hecho en Junior, Porto y Liverpool.