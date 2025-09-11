El jugador al que Bayern Múnich le endulzó el oído, pero se atravesó Luis Díaz en el camino

Con el mercado de fichajes cerrado, desde Europa empiezan a salir reveladoras informaciones sobre negociaciones y posibles nombres que, a pesar de tener todo acordado, se terminaron cayendo por uno u otra circunstancia.

Y justamente, con Luis Díaz como principal protagonista, en Alemania se habla de lo que pudo haber sido la llegada de un futbolista belga, quien, siendo figura en su actual equipo, llamó la atención de los ‘bávaros’. No obstante, al final el colombiano fue una ‘piedra en el camino’ para sellar la transferencia.

Y es que, así como lo informó Fabrizio Romano, la llegada del colombiano habría limitado el traspaso de Malick Fofana, quien, a pesar de haber tenido conversaciones con Bayern Múnich y llegar a un principio de acuerdo por su pase; al final la llegada del guajiro dejó todo en ‘veremos’.

“El Bayern llegó a un acuerdo verbal con Malick Fofana durante el verano. Sin embargo, el Bayern siempre fue honesto con Fofana, diciéndole que solo lo ficharía si no conseguían fichar a Luis Díaz. Cuando el Liverpool abrió la puerta, el Bayern optó por Díaz”, citó el periodista italiano, experto en transferencias internacionales, dejando claro que el cuadro alemán siempre priorizó el fichaje del guajiro.

A un poco de más de un mes de su llegada al equipo alemán, parece ser que desde la directiva de los ‘bávaros’ acertaron con la decisión de priorizar la llegada del extremo ‘cafetero’, quien ya lleva tres goles y dos asistencias en tan solo cuatro encuentros disputados, de manera oficial con el Bayern.

Además, y como dato no menor, es importante recalcar que uno de esos tantos fue anotado en la gran final de la Supercopa de Alemania; certamen en el que Luis Díaz fue importante y protagonista en la obtención del título.

Ahora, con el debut de Champions League cerca y una temporada por delante para ganar todo lo que se pueda, los ojos estarán puestos en el guajiro para hacerle seguimiento a su desempeño con los alemanes.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Tras sellar su clasificación a la Copa del Mundo con la Selección Colombia, Luis Díaz ya pasa la página y ahora se centra en lo que será la Bundesliga, con el Bayern Múnich; cuadro, con el que enfrentará al Hamburgo el sábado 13 de septiembre, por la tercera fecha del rentado local.

Luis Díaz, celebrando su gol frente a Argentina Foto: AFP

Este encuentro está estipulado iniciar a las 11:30 a.m. (hora colombiana). Se espera que el guajiro sume algunos minutos en cancha con los bávaros'.