Colombianos en el exterior  / El jugador al que Bayern Múnich le endulzó el oído, pero se atravesó Luis Díaz en el camino

El jugador al que Bayern Múnich le endulzó el oído, pero se atravesó Luis Díaz en el camino

Reveladoras informaciones se han filtrado durante las últimas horas, referente a Luis Díaz y su llegada al cuadro 'bávaro'; jugador habría salido perjudicado.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: septiembre 11, 2025 08:00 a. m.
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial