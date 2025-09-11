Mensaje para James, Luis Díaz y Lorenzo, en Selección Colombia; "siempre hay obstáculos"

Finalizada la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que la Selección Colombia selló su paso a la Copa del Mundo 2026, a Néstor Lorenzo y ‘compañía’ le siguen llegando mensajes de apoyo y reconocimiento por lo logrado en estas clasificatorias.

Y es que, después de haber quedado fuera del certamen mundialista pasado, que se realizó en Catar; ahora, con este regreso al magno torneo, hay elogios y más hacia el grupo liderado por el estratega argentino.

Justamente, uno de los grandes referentes que pasaron por la Selección Colombia, se pronunció en redes sociales, felicitando a James Rodríguez, Luis Díaz y el resto de futbolistas que conformaron este equipo ‘tricolor’.

El hombre en mención es Abel Aguilar, quien vistió los colores de Colombia en la Copa del Mundo 2014, además de compartir con Néstor Lorenzo, quien para ese entonces era asistente de José Néstor Pékerman.

Publicidad

“Felicitaciones a todos por este gran paso. Superar los obstáculos y entender la forma de corregir solo lo hacen los grandes equipos. Nunca será fácil, pero siempre hay que creer y tener confianza en lo que somos”, indicó de entrada Aguilar en un posteó que realizó en su cuenta oficial de Instagram, para felicitar a la ‘tricolor’ en su nueva clasificación a la Copa del Mundo.

Sumado a eso, Abel recordó su paso por el combinado ‘cafetero’, con el que jugó el certamen mundialista del año 2014, en Brasil: “Después de muchos años volvemos a un mundial, donde fui doblemente feliz cumpliendo el sueño más hermoso como futbolista, para mí es inevitable no llenarme de orgullo y alegría”.

Publicidad

“Disfruten este camino que inicia. Viene lo mejor; gracias por llevar el nombre de Colombia siempre a lo más alto”, concluyó Abel en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que, además, el exfutbolista de 40 años compartió camerino, en aquella Selección Colombia, con James Rodríguez, David Ospina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero; juntos sellaron la mejor presentación de la 'tricolor' en la historia de las Copa del Mundo.



¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

Con el pase ya asegurado al certamen mundialista, a la espera también de que los demás equipos obtengan su cupo; la Selección Colombia está citada el 5 de diciembre, en Washington, Estados Unidos, para el sorteo del Mundial, que justamente se realizará en territorio norteamericano, México y Canadá.

Selección Colombia - Foto: AFP

Todavía es una incógnita los posibles equipos que le puedan tocar a Colombia en el torneo del próximo año y los estadios en los que podría jugar, teniendo en cuenta que habrá triple sede.

