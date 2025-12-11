Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali y otro jugador confirmado que se va; se suma al adiós de Luis Paz

América de Cali y otro jugador confirmado que se va; se suma al adiós de Luis Paz

A pesar de haber sido uno de los jugadores más importantes en 2025, América de Cali tomó la decisión de dejarlo ir y hay disgusto en algunos aficionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Ramos, delantero peruano, celebra uno de sus goles con América de Cali en la Copa Sudamericana
Luis Ramos, delantero peruano, celebra uno de sus goles con América de Cali en la Copa Sudamericana
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad