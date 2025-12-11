América de Cali y otro jugador confirmado que se va; se suma al adiós de Luis Paz

América de Cali ya pasó la página del 2025 y empezó a pensar en 2026. Y es que en el segundo semestre, quedó eliminado en semifinales de la Copa BetPlay, tras perder contra Atlético Nacional, y no logró pasar a la final de la Liga BetPlay II, luego de quedar segundo en un cuadrangular donde se impuso Junior de Barranquilla y también estaban el 'verdolaga' y Medellín.

Por eso, los directivos del conjunto 'escarlata' quieren armar un equipo que les permita pelear por todos los títulos en la próxima temporada y así lo han hecho saber, tomando decisiones. Este jueves 11 de diciembre, a través de un comunicado en redes sociales, dieron a conocer la salida de otro jugador, que no seguirá vistiendo los colores de los 'diablos rojos' el otro año.

"El atacante peruano, Luis Ramos, finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y también le deseamos éxitos en su carrera profesional", fue el mensaje que se leyó y que generó debate entre los aficionados del club americano. Y es que varios hinchas se mostraron en contra de la partida del delantero, de 25 años.

🇦🇹 El atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional. pic.twitter.com/pfTMCJJVQO — América de Cali (@AmericadeCali) December 11, 2025

"No era el mejor delantero del mundo, pero tampoco fue malo, siempre corrió y lucho. Yo lo habría dejado", "error de Tulio Gómezen no concretar al peruano; cuando le dieron la chance, metió goles", "el peruano demostró sentido de pertenencia e hizo goles suficientes para mantenerlo en el equipo", fueron algunos de los posteos que se leyeron en redes sociales.



Ahora, Luis Ramos está cerca de Alianza Lima, con quien ya tendría un acuerdo, según anuncian desde territorio peruano. Allí, tendrá la difícil labor de reemplazar a Hernán Barcos, que se despidió del equipo. Pese a que la disposición de 'el Pirata', de 41 años, era continuar una temporada más, el argentino se va del club tras cinco años en los que dejó huella.

Luis Ramos (izq.), delantero del América en la previa del juego contra Junior por Copa BetPlay. X de @AmericadeCali

Fichó en 2021 con la idea de jugar en segunda división y acabó ganando dos ligas nacionales de Perú y participando en la mejor campaña internacional del equipo en las últimas décadas. "¡Gracias Pirata! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", anunció Alianza Lima en sus redes sociales.