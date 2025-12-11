Millonarios hizo oficial la salida de otro jugador; fue campeón tres veces con el club

Millonarios sigue dando noticias de cara al próximo año. Después de lo ocurrido en el segundo semestre de 2025, donde no clasificó a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 y quedó eliminado de la Copa BetPlay en octavos de final, contra Envigado, quiere recomponer el camino. Para ello, ha tomado importantes decisiones con relación a las altas y bajas de la nómina.

Este jueves 11 de diciembre, a través de un comunicado, el club 'embajador' informó que "después de cinco temporadas con el equipo y disputar más de 208 partidos oficiales, el jugador Juan Pablo Vargas continuará su carrera en el fútbol del exterior". De esa manera, se confirma la salida de un referente no solo en defensa, sino en general dentro de la institución.

Por eso, los mensajes de los hinchas no se hicieron esperar y, en redes sociales, le dedicaron unas emotivas palabras. "Gracias por todo, dejaste 3 títulos, pura vida", "el mejor defensa que vi con la camiseta de Millonarios desde que tengo memoria", "en su prime, uno de los mejores centrales que ha tenido el club; tico querido", fueron algunos de los posteos que se leyeron.

"Desde su llegada, Vargas se caracterizó por su compromiso, su fortaleza defensiva y su capacidad para asumir los retos en cada competición. Su presencia dentro y fuera de la cancha fue sinónimo de seguridad y carácter", continuó la publicación del conjunto capitalino. Pero no fue lo único y recordaron las veces que el central costarricense gritó campeón con el equipo.



Jugadores de Millonarios celebran el título de Liga conseguido en el 2023 Archivo de Colprensa

"Más allá de los números y tres títulos (Copa 2022, Liga 2023 y Superliga 2024) Juan Pablo deja una huella en la historia reciente de Millonarios, siendo parte de una etapa importante y recibiendo siempre el respaldo y el cariño de la hinchada Azul", expresaron con relación al defensa central, quien continuará su carrera en el Club Puebla, del fútbol mexicano en el 2026.

"El club agradece profundamente su entrega, respeto por el escudo y profesionalismo ejemplar. ¡A Juan Pablo le deseamos muchos éxitos en sus próximos retos personales y deportivos!", sentenciaron. De esa manera, se confirma la quinta salida de Millonarios, de cara a la temporada 2026, tras las de Bruno Sávio, Cristian Cañozales, Ramiro Brochero y Neyser Villarreal.