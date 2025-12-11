Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios hizo oficial la salida de otro jugador; fue campeón tres veces con el club

Millonarios hizo oficial la salida de otro jugador; fue campeón tres veces con el club

Ya es el quinto jugador que se confirma que no seguirá en Millonarios, en 2026, tras las bajas de Bruno Sávio, Cristian Cañozales, Ramiro Brochero y Neyser Villarreal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Millonarios celebra el título de la Liga BetPlay en 2023, tras vencer a Atlético Nacional
Millonarios celebra el título de la Liga BetPlay en 2023, tras vencer a Atlético Nacional
