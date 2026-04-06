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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Elogios para Luis Díaz previo al Real Madrid; "no le asusta el caos, me encanta su mentalidad"

Elogios para Luis Díaz previo al Real Madrid; "no le asusta el caos, me encanta su mentalidad"

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, destacó la importancia del atacante colombiano Luis Díaz, antes del juego de Champions League este martes, en el estadio Santiago Bernabéu.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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