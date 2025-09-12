"En condiciones normales, Jhon Durán es el '9' de Colombia y por muchísimos años"

Jhon Durán no deja ser objeto de debate en Colombia. Este viernes en el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, uno de los temas principales fue la situación del delantero del Fenerbahce. En medio de un debate sobre nuevos jugadores que la Selección Colombia podría probar en los próximos partidos de preparación, surgió el nombre del atacante nacido en Antioquia.

Para el entrenador Luis Fernando Suárez, quien estuvo como invitado en el programa, Durán es un jugador apto para estar en el equipo nacional. "Yo creo que a Jhon Jáder Durán no se puede olvidar uno de él, hay que pensar de qué manera ayudarlo, si tiene alguna situación hay que arreglarla, pero un jugador de esa capacidad me parece que uno no lo puede descartar", afirmó inicialmente.

Más adelante agregó: "Yo creo que cuando un jugador es demasiado genio no se puede descartar. Lógicamente, si es alguien tan tóxico para un grupo que no te va a funcionar aunque sea muy bueno no, ahí es donde hay que mirar ese nivel de toxicidad, si en algo se puede manejar, si en algo se puede arreglar, si en algo se puede hablar con él, un montón de cosas, es un muchacho todavía, tiene 21 años, al menos intentarlo si no se puede bueno, ya que, pero me parece que ya cerrarlo y decirle que no más me parecería mala idea."

Por otro lado, Norberto Peluffo opinó: "Todo ser humano merece una oportunidad, pero también las oportunidades llega un momento en el que también hay que hacer un corte. A uno le preocupa mucho Durán, está joven, pero ya llevan pasando varias cosas y va recibiendo varias oportunidades y no ha podido como ese cambio, tiene tiempo todavía, pero el tiempo también se agota, la paciencia también tiene límite, y el límite lo va marcando aquella persona, en este caso Durán, que uno está esperando que tenga ese cambio."

Jhon Durán, en un partido con la Selección Colombia Foto: AFP

Sin embargo, para Peluffo, Durán sería titular en la selección si mejora sus inconvenientes. "Para mi, él en condiciones normales es el '9' de Colombia, en condiciones normales de juego, de fútbol, ese muchacho es el '9' de Colombia y el '9' para tener muchísimos años, pero hoy eso no lo ha dejado, y hoy lo tiene mermado, y al ritmo que va él puede perder la posibilidad de ir al Mundial, hoy faltan nueve meses, parece que es mucho, pero para la oportunidad de él me parece que cada vez se le va recortando más esa opción si no cambia, porque es que el cambio tiene que ser hoy, no podemos esperar más."

Otro panelista que participo en la conversación, Nelson Gallego, le aconsejó al colombiano que rinda en Turquía para que vuelva a ser llamado por el técnico Néstor Lorenzo.

"Que Durán mejore solo está en manos de él. El técnico ya dijo que no había pasado nada en la Selección, entonces tiene la puerta abierta, quién la abre? solamente Durán, cómo? jugando, siendo titular en su equipo, convirtiendo goles y no tener problemas disciplinarios, entonces seguramente va a tener la oportunidad de llegar a la Selección, donde portándose bien y jugando bien tendrá su posibilidad, pero no dependamos de que vamos a ayudarle con un psicólogo, no, eso lo arreglará Durán. Tiene equipo donde jugar, tiene que comportarse bien en su club, busque ser titular, busque meter goles y cuando ya meta goles seguramente va a ser convocado a la Selección, porque dijeron que no tuvo ningún problema, entonces tiene la puerta abierta", sentenció.