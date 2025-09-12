Dayro Moreno jugó poco, pero salió con regalo grande de Selección Colombia, antes de sus 40

Dayro Moreno, que cumplirá 40 años de edad el martes 16 de septiembre, regresó al Once Caldas de Manizales luego de haber estado concentrado con la Selección Colombia para los partidos de local contra Bolivia y como visitante frente a Venezuela, en los que tuvo escasa acción, ya que solo jugó desde el minuto 82 en el duelo en Barranquilla.

Sin embargo, su presencia en la escuadra nacional cambió el clima del camerino, según confesaron sus propios compañeros, pues la alegría del tolimense se esparció en el ambiente y le quitó tensión al grupo debido a las 6 jornadas sin triunfos que arrastraban los ‘cafeteros’.

Es decir, gozó su estadía en la concentración de principio a fin, ya que hace 9 años no estaba en una, lo que dio pie para retornar a su club con las manos llenas y un particular regalo con nombre y apellido.



Dayro Moreno llegó al Once Caldas con regalo de Selección

El atacante tolimense, máximo goleador colombiano de la historia, regresó a su equipo con un obsequio especial para alguien que lo apoyó desde el principio y que siempre hizo eco para que fuera convocado al combinado patrio.

El artillero se hizo presente en el entrenamiento del cuadro blanco de Manizales con la camiseta que utilizó en la Selección Colombia, marcada con su nombre y el número 17 en la espalda.

Se la entregó a Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, director técnico del plantel y al que, según ha manifestado, lo considera como un amigo. El entrenador no ocultó su cara de felicidad, recibió el presente con los brazos abiertos y de inmediato se puso la prenda con evidente alegría.

Todo ocurrió en una práctica llevada a cabo en el estadio Palogrande de la capital caldense, donde los blancos recibirán al Envigado el sábado 13 de septiembre a las 6:20 de la tarde en cumplimiento de la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-II, contienda que seguramente contará con la participación de Moreno.

Resta esperar si Moreno, ya con 40 años, será tenido en cuenta nuevamente para la Selección en los duelos de fogueo para el Mundial 2026.