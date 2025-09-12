Nuevo apodo para Luisa Agudelo y las jugadoras del Cali, a horas de la final con Santa Fe

Se viene la gran final de la Liga femenina del fútbol colombiano, con Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en la lucha por este título, luego de superar a sus rivales y meterse en la disputa por el título. Y en las ‘azucareras’ hay ilusión por cerrar ante su gente algo que dejó saber la reconocida arquera Luisa Agudelo.

La joven guardameta, que ya fue campeona en el 2024 con la camiseta del elenco vallecaucano, hizo una invitación a sus hinchas para que la acompañen a ella y a sus compañeras para buscar un nuevo título en el rentado local.

“Hola a todos, hinchada azucarera, les habla Luisa Agudelo, esperarlos a todos el 21 de septiembre en nuestro estadio en la gran final, de verdad que los necesitamos a todos, los esperamos allá y bendiciones”, se escuchó en un video publicado por el Deportivo Cali en sus redes sociales.



El apodo para Luisa Agudelo y las jugadoras del Deportivo Cali

La joven guardameta estuvo acompañada de Alejandro Rodríguez, arquero del equipo profesional masculino, quien también extendió el mensaje a los seguidores verdiblancos para que las acompañen en el estadio en el partido de vuelta.

“Hola, hinchada azucarera, les habla Alejandro Rodríguez, para hacerles una invitación a la gran final de estas guerreras que siempre nos dejan por lo alto el escudo del Deportivo Cali”, señaló el habilidoso golero del Deportivo Cali.

Publicidad

Lo cierto es que la primera final de la Liga femenina colombiana 2025 será este domingo 14 de septiembre, a las 5:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

El duelo de vuelta, en el estadio del Deportivo Cali, y donde se conocerá al equipo campeón, será el domingo 21 de septiembre, a las 5:00 p.m, y se espera una gran asistencia de público, en especial porque están defendiendo el título conseguido el año anterior.