Aparece fantasma que amenaza título de Jonas Vingegaard en Vuelta a España; "que no pase"

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), puntero de la Vuelta a España 2025, aseguró antes de la jornada del sábado 13 de septiembre, fracción que tendrá meta en premio de montaña de categoría especial, que tratará de "evitar que se cumpla la leyenda" de las remontadas en la Sierra de Madrid, escenario de la etapa, por lo que advirtió que se defenderá "a fondo".

En consecuencia, el danés vaticinó batalla por parte del portugués Joao Almeida, que es segundo en la general a 44 segundos y principal amenaza para desbancarlo.

"Almeida es un corredor muy fuerte, tiene capacidad para aguantar un fuerte ritmo durante mucho tiempo", explicó.



Jonas Vingegaard y su temor por perder el liderato en la etapa 20

"Haré todo lo que esté en mi mano para que no pase otra vez una historia de esas. Sé que ha sucedido y espero que no se repita", dijo el nórdico en la antesala de la temible fracción, cuyo final estará ubico en el alto de Navacerrada, ubicado en una zona natural denominada Bola del Mundo.

Será un camino apto para escaladores si se tiene en cuenta que el lote encontrará 5 premios de montaña a lo largo del trayecto: 2 de tercera categoría al inicio, luego uno de segunda, después uno de primera y finalmente uno de categoría especial en plena meta.

"Es una etapa muy dura, he visto la repetición del tramo final de otros años con Alberto Contador, Alejandro Valverde, ‘Purito’ Rodríguez.. y se trata de una subida icónica", comentó.

El danés agregó que tratará de jugar a la defensiva y avisó que si se presenta la ocasión, atacará: “En principio, estaremos viendo cómo se mueven los rivales, pero si estoy en la lucha por la etapa iré por ella", explicó.

Al mismo tiempo, los organizadores de la carrera y las autoridades tienen las alarmas encendidas por las amenazas de protesta que hay para la última subida, donde se han convocado manifestantes propalestinos, que ya han saboteado llegadas anteriores y han agredido al propio Vingegaard, así como grupos de ambientalistas inconformes con el paso del pelotón por lugares considerados de reserva.

Acá, el perfil de la etapa 20: