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Gol Caracol  / En el Real Madrid confían en Kylian Mbappé contra el Bayern; "es una suerte extraordinaria tenerlo"

En el Real Madrid confían en Kylian Mbappé contra el Bayern; "es una suerte extraordinaria tenerlo"

Los 'merengues' vienen de un mal momento luego de perder frente al Mallorca por la jornada 30 de LaLiga. El Real Madrid decidió pasar la pagina y enfocarse en la Champions.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Kylian Mbappé fue la figura de la jornada con su tripleta al Pafos de Chipre.
Foto: Real Madrid.

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