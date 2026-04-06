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Gol Caracol  / Selección Colombia  / “Yo vi un poco mal a James Rodríguez después del partido con Francia, ojalá se recupere pronto"

“Yo vi un poco mal a James Rodríguez después del partido con Francia, ojalá se recupere pronto"

Tras los inconvenientes de salud que ha tenido el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, que fueron confirmados por la FCF y el Minnesota United, fue Luis Díaz el que ahora habló del tema.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en partidos preparatorios de la fecha FIFA de marzo
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en partidos preparatorios de la fecha FIFA de marzo
AFP

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