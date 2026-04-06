“Yo vi un poco mal a James Rodríguez después del partido con Francia, ojalá se recupere pronto"

La salud de James Rodríguez es un tema que ha tenido pendientes a los hinchas de la Selección Colombia y a la prensa de nuestro país, todo por uno quebrantos del experimentado futbolista luego del partido preparatorio frente a Francia, en Washington. Por eso, este lunes llegaron más novedades sobre lo sucedido con el capitán, y el encargado de dar la información fue Luis Díaz.

En una charla con 'ESPN' luego del triunfo 3-2 sobre el Friburgo, el atacante nacido en Barrancas fue consultado sobre las condiciones en las que vio al mediocampista cucuteño y su compañero en la 'tricolor', tras varias versiones sobre lo que está pasando con el '10'.



Luis Díaz habla de la salud de James Rodríguez

El futbolista del Bayern Múnich confirmó que "yo lo vi un poco mal después del partido, sí, se sentía como con una desintoxicación, algo así, pero no tengo detalles", para luego desearle que el actual jugador del Minnesota United pueda estar nuevamente en óptimas condiciones para estar en la cancha. "Ojalá esté muy bien y se recupere pronto, le voy a enviar un mensaje ahorita", cerró diciendo 'Lucho'.

Ya hablando sobre el nivel deportivo de James Rodríguez, Luis Díaz respaldó al capitán de la Selección Colombia, luego de dos encuentros en los que no pudo brillar, frente a Croacia (1-2) y Francia (1-3), a pesar de ser titular en ambos.

James Rodríguez en Colombia vs. Francia. Getty Images.

"Él es el capitán, va a querer estar ahí ayudando al equipo, manteniéndonos en sintonía para siempre ayudar en lo que más se pueda, él siempre está disponible, va a querer jugar siempre, estando o no, físicamente bien, esperemos que pueda retomar sus descansos bien, que siga aprovechando lo que tiene en su equipo, que coja el nivel que queremos todos", aseveró el guajiro sobre el '10'.



Para terminar, Díaz Marulanda mandó un mensaje a la prensa y a los hinchas de la Selección Colombia, afirmando que "él va a llegar bien al Mundial 2026".

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia FCF

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Por el momento, James Rodríguez no disputó el partido del fin de semana con el Minnesota United frente a Los Ángeles Galaxy, por la MLS, y aún no hay más detalles sobre cuánto tiempo estará por fuera de las canchas, con su técnico informando que lo evaluarán día a día según lo que reporten los médicos del club estadounidense.

El siguiente duelo de los 'Loons' será frente a San Diego, el sábado 11 de abril, y habrá que esperar si le alcanzará al mediocampista cucuteño para entrar en la convocatoria, si su salud está en plenitud.