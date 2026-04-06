"Kylian Mbappé no ha entendido lo que es el Real Madrid, quieren que sea un líder"

El pasado sábado 4 de abril, se enfrentaron por la Jornada 30 de La Liga el equipo del francés Kylian Mbappé, el Real Madrid, y el equipo del colombiano Johan Mojica, Mallorca, en un arduo e importante encuentro para el club 'merengue', quienes necesitaban ganar para poder sumar 3 puntos en la tabla del torneo, y estar un poco más cerca del FC Barcelona, que es líder de dicho torneo con 76 puntos. Detrás del equipo 'culé' se encuentran los de blanco con 69 puntos. Entre tanto, el Mallorca es dieciseisavo con tan solo 31 puntos en la tabla.

El encuentro disputado en el Estadio de Son Moix, en Palma de Mallorca, tuvo como vencedor al equipo del vallecaucano con un marcador de 2-1. Los goles del cuadro dirigido por Martín Demichelis estuvieron a cargo de Manuel Morales y Vedat Muriqi. Entre tanto, el único gol de los comandados por Álvaro Arbeloa estuvo a cargo de Éder Militão. Luego de finalizar el encuentro, las críticas y señalamientos no tardaron en llegar, especialmente para el '10' del equipo blanco.

Uno de los primeros medios en manifestarse fue 'El Chiringuito', donde señalaron la mala actuación del delantero en el último encuentro. Donde indicaron que probablemente el jugador aún no sabe lo que realmente significa estar en el Real Madrid. "Es muy bueno Mbappé, pero Mbappé no ha entendido el Real Madrid. Creo que Mbappé FC es muy bueno, pero no ha entendido el Real Madrid"; dijo el periodista español Josep Pedrerol.

Además de ello, el reconocido comunicador señaló de manera irónica una crítica hacia el técnico del equipo Álvaro Arbeloa, donde sugiere que ciertos jugadores, en este caso el mencionado no entiende la historia, exigencia y peso del equipo español, Real Madrid. "Debería pasarse por las 15 Copas de Europa como hace Arbeloa", agregó Pedrerol.



Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se lamenta por la derrota contra Mallorca, por La Liga de España AFP

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De igual manera, el español dio a entender que en algunas ocasiones el atacante puede llegar a interponer excusas sobre su rendimiento o el modo de juego de sus demás compañeros. De igual modo, resaltó el nivel que se debe tener para jugar en este importante club, e incluso se llegó a mencionar al técnico del PSG, Luis Enrique, quien fue su técnico previo a llegar al equipo 'merengue'. "El madridismo quiere que Mbappé dé la cara, sea líder. El mensaje de Luis Enrique lo entiendo. Arbeloa, pónselo"; manifestó.

El próximo encuentro del equipo blanco será este martes 7 de abril, por la ida de los cuartos de final de la Champions League en su casa el Santiago Bernabéu, contra el Bayern Múnich de Luis Díaz, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).