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Gol Caracol  / "Kylian Mbappé no ha entendido lo que es el Real Madrid, quieren que sea un líder"

"Kylian Mbappé no ha entendido lo que es el Real Madrid, quieren que sea un líder"

Luego de la más reciente derrota por parte del club 'merengue', las criticas hacia los dirigidos por Álvaro Arbeloa no cesan, especialmente para el delantero francés, quien no pudo mostrar su talento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Kylian Mbappé
Kylian Mbappé en el Real Madrid
AFP

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