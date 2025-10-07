En Liverpool se viven tiempos de caos y críticas, tras salida de Luis Díaz; figura sufre

Mohamed Salah no atraviesa su mejor momento y su discreto inicio de temporada coincide con el bajón general del Liverpool, que ha enlazado tres derrotas consecutivas y ha cedido el liderato de la Premier League al Arsenal de Mikel Arteta.

El equipo de Arne Slot cayó ante Crystal Palace y Chelsea en la liga inglesa y frente al Galatasaray en la Liga de Campeones, una racha negativa que los 'Reds' no sufrían desde hace más de dos años y medio, cuando bajo el mando del alemán Jürgen Klopp encadenaron derrotas ante Bournemouth, Real Madrid y Manchester City.

En el plano individual, Salah —máximo goleador de la pasada temporada en la Premier League con 29 goles y 34 en todas las competiciones, además de 18 asistencias— es el reflejo más claro del bajón del equipo.

Mohamed Salah, figura del Liverpool FC. Foto: AFP.

En este curso, tras diez partidos y 838 minutos disputados en todas las competiciones, solo suma tres goles —uno de penalti— y tres asistencias, y en el mismo punto del curso pasado, Salah había anotado seis goles y repartido cinco asistencias.



Según datos de Opta, su media de goles por 90 minutos ha caído de 0,77 a 0,29, y su xG (expected goals, es decir, la posibilidad de acierto que tiene un disparo) de 0,68 a 0,28, comparado con la pasada campaña.

También ha descendido su producción ofensiva, de manera que de 3,46 disparos por partido ha pasado a 1,72, y de 1,63 tiros a puerta a apenas 0,72, y su presencia en el área rival se ha reducido a la mitad, de 10,5 a 5,6 toques por encuentro.

El bajón colectivo llega tras un inicio prometedor donde el Liverpool ganó sus primeros cinco partidos oficiales —cuatro en Premier y uno en Champions ante el Atlético de Madrid— con goles decisivos en los minutos finales.

Sin embargo, esa tendencia se ha invertido ya que ante el Crystal Palace y el Chelsea fueron los rivales quienes marcaron en los tramos finales para sellar las derrotas 'Reds'.

Ni siquiera la millonaria inversión de 482 millones de euros en fichajes ha logrado impulsar al equipo. Jugadores llamados a ser determinantes, como Florian Wirtz, todavía no han aportado ni goles ni asistencias, mientras que Alexander Isak solo ha marcado un tanto en seis encuentros.

El único refuerzo que ha respondido hasta ahora es Hugo Ekitike, autor de tres goles en este inicio de temporada.

El Liverpool afronta ahora un parón de selecciones, pero el calendario no dará tregua a su regreso al tener en apenas tres semanas siete partidos, con choques cruciales ante Manchester United y Manchester City en Premier, el duelo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones y una cita de Carabao Cup frente al Crystal Palace.