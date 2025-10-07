En Liverpool no son rencorosos; enviaron emotivo mensaje en redes a exjugador 'red'

El Liverpool felicitó este martes a Trent Alexander-Arnold, ahora jugador del Real Madrid, por su 27 cumpleaños.

Alexander-Arnold fichó por el Real Madrid este verano al acabar su contrato con el Liverpool, aunque los 'Blancos' tuvieron que pagar 10 millones por el lateral para que llegara a tiempo para jugar el Mundial de Clubes.

Con los 'Reds' disputó 352 partidos, repartió 92 asistencias, convirtiéndose en el defensa con más pases de gol en la historia de la Premier League, y marcó 23 goles, además de ganar nueve títulos, incluyendo dos ligas inglesas y una Champions League.

La felicitación sana en cierto modo la herida que se abrió entre Alexander-Arnold y el club después de la marcha de este en verano tras dos décadas en el Liverpool.



A las afueras de Anfield, en una de las casas cercanas al estadio, se erigió en 2019 un mural en honor del defensa con la frase "Solo soy un chico normal de Liverpool que cumplió su sueño". Este homenaje se ha mantenido tras la salida de Alexander-Arnold.

El lateral, que se encuentra lesionado y no ha acudido a la convocatoria de Inglaterra, volverá a Anfield el próximo 4 de noviembre para el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Real Madrid.