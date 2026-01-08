Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional presentó a nuevo arquero, que "está listo" para brillar en este 2026

Atlético Nacional presentó a nuevo arquero, que "está listo" para brillar en este 2026

Por medio de un video en sus plataformas oficiales, Atlético Nacional notificó el fichaje de un nuevo guardameta, mismo que se destacó en el torneo de ascenso del fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Atlético Nacional se alista para los retos del 2026.
Atlético Nacional se alista para los retos del 2026.
