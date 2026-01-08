Atlético Nacional presentó a nuevo arquero, que "está listo" para brillar en este 2026

La ventana de transferencias en el fútbol colombiano no para, y este jueves, Atlético Nacional le dio la bienvenida a un nuevo integrante para su plantel. El 'verdolaga' anunció el arribo de un arquero, que supo brillar en las finales del Torneo BetPlay II-2025.

Así las cosas, la institución verde de Antioquia confirmó la incorporación del golero Kevin Cataño y quien llega procedente del Real Cundinamarca. El golero, de 22 años y 1.99 metros de estatura, está listo para este nuevo reto en su carrera deportiva.

Por medio de un video en sus plataformas oficiales, Nacional notificó del fichaje de Cataño que se suma a la disciplina del técnico Diego Arias y los retos establecidos para este 2026.

Kevin Cataño, figura del Torneo BetPlay en 2025 Foto: X/@RealCundi

"¿Y en el arco viene Kevin, cómo te sientes?", se escuchó en el corto del verde paisa, mismo en el que el guardameta respondió con toda confianza: "'Profe', estoy listo". Además, se le observó a Cataño Jiménez luciendo la indumentaria del 'rey de copas' colombiano.



En este mercado de pases, el guardameta estuvo bastante 'cotizado' y solicitado. No sólo estuvo en el radar de clubes del fútbol colombiano como Millonarios y Atlético Nacional - que finalmente logró su incorporación - sino que también lo relacionaron con equipos del balompié internacional, en especial de la Major League Soccer (MLS).

Publicidad

Las cualidades de Kevin Cataño bajo los tres palos

"Yo me defino como un arquero que le da la mano a su equipo, que aparece en los momentos importantes, que es muy fuerte mentalmente, que tiene mucha calma, tiene mucha proyección", esas fueron las palabras del golero, de 22 años, en charla exclusiva con www.golcaracol.com, hace unas semanas y mientras aún era parte de las filas del Real Cundinamarca.

Cataño Jiménez, oriundo de la ciudad de Medellín, se formó en las divisiones menores del 'verdolaga' y debutó en el profesionalismo con Valledupar FC en el 2022. Posteriormente pasó a las filas del Real Cundinamarca donde consolidó como titular bajo el pórtico, jugando un total de 77 partidos.

Publicidad

En las finales del Torneo BetPlay II-2025, el joven golero se volvió figura con la escuadra cundinamarquesa, teniendo atajadas importantes y demostrando que es muy bueno a la hora de tapar penaltis.

Atlético Nacional, entre los 10 mejores de Sudamérica según la IFFHS Foto: Atl. Nacional.

¿Qué fichajes ha anunciado Atlético Nacional para 2026?

Hasta el momento, le ha dado la bienvenida a tres fichajes para la temporada 2026: el lateral argentino Milton Casco, el extremo Nicolás Rodríguez y el arquero, Kevin Cataño.