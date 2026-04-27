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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En medio de polémica, Daniel Muñoz consiguió una cifra con Crystal Palace; se engrandece en Europa

En medio de polémica, Daniel Muñoz consiguió una cifra con Crystal Palace; se engrandece en Europa

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz fue noticia nuevamente en Inglaterra, esta vez no por su controversial gol frente al Liverpool, sino por una marca con su club, el Crystal Palace.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz en acción con el Crystal Palace - Foto:
Getty Images

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