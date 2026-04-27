En medio de polémica, Daniel Muñoz consiguió una cifra con Crystal Palace; se engrandece en Europa

Daniel Muñoz fue noticia este fin de semana en Inglaterra por el polémico gol que marcó en la derrota 3-1 de Crystal Palace frente al Liverpool, pero en medio de esa controversia en la que se vio señalado, el futbolista colombiano consiguió una cifra importante que lo pone en la historia del modesto Crystal Palace, donde ya es un referente no solo actual, sino para la eternidad, por los títulos que ha conseguido.

Este lunes, el propio club británico dio a conocer que el lateral derecho antioqueño llegó al centenario de apariciones con la camiseta de 'las águilas' desde su llegada hace tres temporadas.



Daniel Muñoz llegó a 100 partidos con Crystal Palace

A pesar de la derrota 3-1 con Liverpool por Premier League, el futbolista colombiano fue reconocido por su equipo en Inglaterra por el centenario de apariciones, algo que publicaron en sus redes sociales, acompañado de una emotiva imagen en la que resaltan los dos títulos conseguidos: la FA Cup 2025 y la Community Shield 2026.

100 Crystal Palace appearances ✅



Daniel Muñoz 🇨🇴 pic.twitter.com/VcdrHtjjhK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 27, 2026

Cabe resaltar que Daniel Muñoz fue titular y figura en esos dos trofeos, derrotando al Manchester City y Liverpool, respectivamente, entrando a la historia por ese palmarés conseguido con el Crystal Palace.

Por el momento, y disputando aún su tercera temporada con el cuadro inglés, registra once goles y 15 asistencias. En cuanto a sus 100 partidos con la camiseta del cuadro londinense la cuenta es la siguiente manera: Premier League (77), FA Cup (6), Copa de la Liga de Inglaterra (5), Community Shield (1) y a nivel internacional, en la Conference League (11).



Daniel Muñoz, colombiano del Crystal Palace. Getty Images.

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Daniel Muñoz y su Crystal Palace actualmante están en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Premier League a cinco fechas para terminar el campeonato inglés, con 43 puntos, a seis unidades de los puestos de torneos internacionales para la próxima campaña. Eso sí, podría conseguir un cupo a Europa League en caso de que gane la Conference League, torneo en el que actualmente están en semifinales, donde se medirán al Shakhtar Donetsk, de Ucrania, el jueves 30 de abril y el jueves 7 de mayo.