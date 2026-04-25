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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Polémica por gol de Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace; hincha le lanzó balonazo

Polémica por gol de Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace; hincha le lanzó balonazo

El colombiano Daniel Muñoz marcó el gol que significó el descuento del Crystal Palace frente al Liverpool, en Anfield. Sin embargo, los ánimos se calentaron y le tiraron una pelota. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Daniel Muñoz celebrando su gol en Liverpool vs. Crystal Palace.
Daniel Muñoz celebrando su gol en Liverpool vs. Crystal Palace.
Crystal Palace.

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