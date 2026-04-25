Polémica por gol de Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace; hincha le lanzó balonazo

Este sábado, en Anfield, Crystal Palace visitó al Liverpool en el fútbol de Inglaterra con protagonismo colombiano gracias al gol de Daniel Muñoz. Aunque el duelo terminó 3-1 a favor de los dueños de casa, se armó una controversia total.

A los 71 minutos, el lateral de las 'águilas' aprovechó un rebote del arquero Freddie Woodman, quien a los segundos se quedó lesionado en la grama, y sacó un remate por arriba, metiendo la pelota en el arco de los 'reds'. Ahí, llegaron los reclamos de varios de los dirigidos por Arne Slot ante lo sucedido.

Vea el gol de Daniel Muñoz en Liverpool vs. Crystal Palace, en la Premier League

🚨 DANIEL MUNOZ SCORES FOR CRYSTAL PALACE VS LIVERPOOL THEY JUST KEPT ON PLAYING WHILE THE GOALKEEPER WAS INJURED 🤯pic.twitter.com/rjtGZiRYnK — goalpostX (@GoalpostX) April 25, 2026

Los ánimos se calentaron, puesto que el Liverpool alegaba que su guardameta estaba lesionado y que se debió tener una acción de juego limpio de parte del hombre de Selección Colombia.



Pero no todo se quedó ahí, porque además de los murmullos y las rechiflas que llegaron desde las tribunas, cuatro minutos más tarde, cuando Muñoz se disponía ejecutar un saque de banda, le lanzaron una pelota en la cabeza. El antioqueño quedó sorprendido y también alegó por esa situación.

¡LE TIRARON UNA PELOTA A DANIEL MUÑOZ DESDE LA TRIBUNA DE ANFIELD!



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