Vincent Kompany confía en Luis Díaz y su letal ataque; “se necesita calidad y nosotros lo tenemos”

El Paris Saint-Germain es "un equipo peligroso en todas las fases del juego", afirmó este lunes Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, cuyo equipo visita el martes al gigante francés en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones europea. Además, el DT se refirió al poderío en ataque que tiene en su equipo, especialmente con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

"Es un equipo que es peligroso ofensivamente en todas las fases, ya sea en los contragolpes como en los de ataque posicionado", declaró el técnico belga en su conferencia de prensa de la víspera del partido en París.



Vincent Kompany confía en Díaz, Kane y Olise

El entrenador del Bayern Múnich en la rueda de prensa antes del duelo de este martes contra el PSG, aseguró que su ofensiva "en definitiva, se reduce a la calidad de los jugadores. Podemos hablar de goles y filosofía de juego, pero necesitamos jugadores que sepan marcar, un portero que haga paradas y defensas que recuperen el balón. Lo demás es secundario", y agregó señalando que el colombiano, el inglés y el francés serán importantes para este compromiso y que "la realidad es que se necesita calidad, y nosotros la tenemos".

"Si analizamos a nuestro equipo, creo que también tenemos muchas cualidades. Eso hace que sea un partido donde los pronósticos son difíciles", estimó.

Vincent Kompany AFP

"No hay soluciones milagro, ni varitas mágicas. Pero tenemos la ventaja de haber jugado a menudo contra el PSG", señaló Kompany, cuyo equipo ganó 2-1 en la capital gala en noviembre, durante la fase regular de esta Champions.



Kompany insistió en la calidad del plantel de Luis Enrique, el timonel español de Les Parisiens.

Publicidad

"No me sorprendió verles ganar la Liga de Campeones al final de la pasada temporada, para nada", indicó.

Por su parte, el defensa francés del Bayern Dayot Upamecano afirmó estar "impaciente" de jugar contra Ousmane Dembélé, que como él nació en la localidad de Evreux, en la región de Normandía.

Publicidad

"Venimos de una ciudad que tiene 50.000 habitantes y es increíble enfrentarnos mañana (martes), en una semifinal de la Liga de Campeones", declaró Upamecano, que comparte vestuario con Dembélé en la selección francesa.

"Ya hemos jugado contra el PSG. Son un rival muy difícil. Ousmane va a buscar balones por todas partes, como hacen algunos jugadores nuestros como Harry Kane", añadió.