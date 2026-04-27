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Gol Caracol  / Vincent Kompany confía en Luis Díaz y su letal ataque; “se necesita calidad y nosotros lo tenemos”

Vincent Kompany confía en Luis Díaz y su letal ataque; “se necesita calidad y nosotros lo tenemos”

Este lunes, a horas del partido de semifinales de Champions League entre PSG y Bayern Múnich, el DT Vincent Kompany destacó a sus tres principales figuras: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League
Getty Images

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