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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿En qué equipo va a jugar Gustavo Puerta?; filtran los equipos que le echaron el ojo

¿En qué equipo va a jugar Gustavo Puerta?; filtran los equipos que le echaron el ojo

Gustavo Puerta fue una de las sensaciones de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y por eso ha despertado interés en varios clubes de Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Gustavo Puerta con la Selección Colombia
Gustavo Puerta con la Selección Colombia
afp

Uno de los jugadores colombianos más apetecidos en el mercado actual es Gustavo Puerta. El volante paso de ser el futuro al presente de la Selección Colombia luego de su sorpresiva convocatoria que luego desencadeno en titularidad y figura en el Mundial 2026. Durante la temporada ya había mostrado ser el engranaje importante de un Racing de Santander que consiguió el ascenso a la primera división española. Ahora no le paran de llegar jugosas ofertas para cambiar de club y dar un paso adelante en su carrera.

En las últimas horas, el periodista Sebastián Sousa Pinto reveló en redes sociales que Puerta es seguido de cerca por un sonado club de la Premier League a la par de otros que también tienen prestigio en el 'viejo continente'. "Nottingham Forest se unió a la carrera por Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano está interesado y se iniciaron conversaciones con el Racing Santander para su fichaje. Nada avanzado/cerrado en esta fase. Zenit, Villarreal y más clubes están atentos a su situación", dijo el mencionado comunicador.

Puerta ha consolidado su carrera en el fútbol profesional con pasos por Racing de Santander, Bogotá FC, Hull City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania. En total, acumula 105 partidos, 7 goles, 3 asistencias y 7.268 minutos en clubes. Su etapa más productiva ha sido con Racing, donde disputó 33 encuentros, marcó 3 goles, dio 1 asistencia y recibió 14 tarjetas amarillas. También dejó buenas cifras en Bogotá FC, con 31 partidos, 3 goles y 2 asistencias, mientras que en Hull City sumó 31 apariciones, 1 gol y una asistencia. Con la Selección Colombia absoluta registra 11 partidos, 1 gol, 1 asistencia y 758 minutos, destacándose especialmente en el Mundial 2026, certamen en el que disputó cinco encuentros, aportó una asistencia y acumuló 470 minutos en cancha.

Por lo pronto, solo queda esperar si el canterano del Bogotá cambia de equipo con la aprobación de Racing de Santander que solo lo dejará ir por una cifra considerable de dinero para compensar la perdida de una pieza importante dentro de la plantilla.

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