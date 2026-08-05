Agrias críticas en contra de Kevin Castaño; "a River Plate que venga a cortar el pasto"

En River Plate el inicio del segundo semestre de 2026 ha sido con penosas presentaciones y derrotas de parte del equipo que dirige Eduardo 'Chacho' Coudet, quien se encuentra en el ojo del huracán, en medio de críticas y con presiones para lo que viene tanto en la Liga de Argentina, como en la Copa Sudamericana, en la que se enfrentará con Santa Fe, en octavos de final.

Y en medio de esa crisis, en las huestes 'millonarias' hay un jugador colombiano, que no fue tenido en cuenta por Coudet por su rendimiento. Ese es el volante Kevin Castaño, quien se ha dejado ver en redes sociales realizando trabajos con un entrenador personal, a la espera que se defina su futuro.

Sin embargo, a Castaño no le han faltado los dardos desde territorio argentino, especialmente en la prensa. Para muchos, el jugador antioqueño debió presentarse en Buenos Aires y no lo hecho, en momentos en los que un grupo de futbolistas están apartados del plantel profesional, hacen sus tareas en una sede alterna de River y se cambian en un contáiner, tal y como se ha informado en los medios.

Aparte de esto aún tiene resonancia un mensaje en redes sociales que le puso Kevin Castaño a Jaminto Campaz, luego de que Rosario Central le ganara a River, el fin de semana pasado. "Animal", le colocó el mediocampista al extremo, que eufórico festejó ese triunfo.



Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, y Kevin Castaño, uno de los colombianos de River Plate, en el Superclásico argentino Getty Images

Publicidad

En 'Picado TV', por ejemplo, el que apareció para 'darle palo' a Castaño fue Pablo Lunati, quien es panelista en uno de los espacios del canal de streaming. "Ese muchacho es un maleducado, tiene que venir a River un mes a cortar el pasto", expresó el exárbitro, en una opinión que desató todo tipo de comentarios, en contra del hombre de la Selección Colombia y que viene de participar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora habrá que esperar qué equipo se hace con los servicios del jugador surgido en las filas de Águilas Doradas y que ya tuvo una experiencia en Krasnodar, de Rusia, y que hizo un paso nada halagador con River Plate, que pagó algo más de 12 millones de dólares por su pase, que espera entregar noticias pronto sobre él.