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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los cinco equipos europeos que se quieren quedar con Jhon Lucumí; con mucho pedido

Los cinco equipos europeos que se quieren quedar con Jhon Lucumí; con mucho pedido

Después de haber jugado un buen Mundial 2026 con la Selección Colombia y en medio del mercado de fichajes; Jhon Lucumí es uno de los protagonistas, con varios pretendientes.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League.
Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League.
AFP

En medio del guayabo que quedó tras la eliminación de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; dentro de las cosas positivas que quedaron para destacar el prestigio e importancia ganada en el actual mercado de fichajes europeo de figura como Jhon Janer Lucumí, quien pertenece al Bologna y que es uno de los futbolistas que más suena como posibilidad de refuerzo de importantes clubes del 'viejo continente'.

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En las últimas horas y comenzando el mes de agosto, se han intensificado las publicaciones en prensa y entre expertos periodistas en estos días de contrataciones con el vallecaucano como protagonista.

Este miércoles, por ejemplo, el periodista italiano Nicolo Schira informó en su cuenta de X que por Lucumí han mostrado interés equipos de Inglaterra como Notingham Forest, el Como de la Serie A y dos grandes turcos como lo son Galatasaray y Beksitas. Sin embargo, el zaguero central tendría un interés en recalar en Juventus de Turín, que desde hace semanas se ha mostrado interesado en hacerse con sus servicios.

Sobre ese aspecto en particular también se indicó que Fabrizio Romano entregó datos relevantes. "El defensor ha puesto en pausa las negociaciones avanzadas con, el Como porque su máxima prioridad es unirse a la Juventus. La Juve y el Bologna ahora están intentando llegar a un acuerdo", se leyó en la cuenta partidaria 'Juve FC'.

Extraoficialmente se viene diciendo que Bologna quiere 25 millones de euros por el futbolista del seleccionado colombiano, que pidió tener un aire para este segundo semestre del año.

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Hay que indicar que hace algunas semanas, Cristiano Fenucci, directivo de los 'rossoblu', aseguró ante los medios que en el club se comprometieron con Lucumí para facilitar una negociación para su salida. De esa manera, se espera que en los próximos días se pueda oficializar alguna operación, para un jugador que viene de destacarse en el Mundial.

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