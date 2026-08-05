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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juventus venció 1-0 a Chelsea, en juego de fogueo; Juan Cabal tuvo acción en el 'bianconeri'

Juventus venció 1-0 a Chelsea, en juego de fogueo; Juan Cabal tuvo acción en el 'bianconeri'

El colombiano Juan Cabal jugó 24 minutos en la victoria de la Juventus sobre Chelsea, en Hong Kong. El único gol fue obra de Edon Zhegrova.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Juan Cabal, jugador colombiano.
Juan Cabal, jugador colombiano.
AFP.

Juventus venció al Chelsea por 1-0 en su primer partido de fogueo de la gira de pretemporada de verano. La victoria formó parte del Festival de Fútbol de Hong Kong 2026. El momento decisivo lo protagonizó Edon Zhegrova, quien anotó un gol magnífico en la segunda mitad de un partido muy reñido.

La Juventus tuvo un muy buen inicio y de inmediato creó peligro con un tiro de larga distancia de Manuel Locatelli, tras una jugada de Douglas Luiz, que se fue por poco. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el Chelsea subió el ritmo y tomó el control de la posesión, aunque sin lograr adelantarse en el marcador.

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El equipo inglés estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo de Danny Welbeck tras un centro de Geovany Quenda; luego, Quenda asistió a Marco Palestra, pero su remate fue frustrado por una excelente intervención defensiva de Pierre Kalulu. En el minuto 29, fue Michele Di Gregorio quien acudió al rescate de los bianconeri al atajar un remate a corta distancia de Jamie Gittens.

La Juventus respondió con carácter, sobre todo hacia el final de la primera parte. Jeremie Boga creó varias jugadas peligrosas por la banda izquierda, primero enviando un centro peligroso al área del Chelsea y luego poniendo a prueba dos veces a Robert Sánchez, quien estuvo atento para realizar las atajadas. Los equipos llegaron al descanso con el marcador 0–0.

Después de que ambos equipos realizaran numerosas sustituciones en el entretiempo, el Chelsea reanudó el partido con una oportunidad para el Palestra, que Mattia Perin atajó con seguridad. El colombiano Juan Cabal ingresó a los 66 minutos por Pierre Kalulu e inmediatamente después la Juventus se adelantó en el marcador al 67'. Kenan Yildiz recibió el balón y se lo pasó a Zhegrova, quien se internó hacia el centro y lanzó un preciso tiro con efecto con la pierna izquierda hacia la esquina superior opuesta, imparable para el portero del Chelsea.

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El gol cambió el rumbo del partido. Los bianconeri administraron la posesión con disciplina y concedieron pocas oportunidades a sus rivales. Perin atajó sin problemas un tiro libre de Estevao, mientras que en los últimos minutos fue la Juventus la que estuvo a punto de duplicar su ventaja gracias a una buena jugada de Yildiz, cuyo pase al área fue desviado a un córner.

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