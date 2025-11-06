¿Era penalti?; la jugada que reclamó Jhon Durán y Fenerbahçe contra Viktoria Plzen, en Europa League

El Fenerbahçe donde milita el delantero Jhon Durán visitó este jueves territorio checho para medir fuerzas contra el Viktoria Plzen, por la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Europa League.

Durán ingresó en la parte complementaria e intentó causar estragos en la defensa local. Así fue como en los últimos minutos de la contienda, el número '10' de los 'canarios amarillos' fue agarrado de la camiseta por un rival cuando estaba perfilado en el área. El exAston Villa cayó al campo de juego y pidió penalti, al igual que sus compañeros.

No obstante, el árbitro de la contienda dejó seguir la jugada, pero tiempo más tarde fue llamado desde el VAR para que revisara la misma. Después de unos minutos de mirar en el monitor, el colegiado indicó que no era penalti.

El juego quedó con marcador 0-0, y esa acción en caso de haberse pitado, hubiese cambiado el panorama para el elenco turco.

Jhon duran ın şortu çıktı nerdeyse penaltıyı vermedi yavşak pic.twitter.com/461lNF2s7x — Furkan 🏆🏆 (@bakfurkn) November 6, 2025

Acá el video de la jugada en la que Fenerbahçe pidió penalti: