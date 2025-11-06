Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Era penalti?; la jugada que reclamó Jhon Durán y Fenerbahçe contra Viktoria Plzen, en Europa League

¿Era penalti?; la jugada que reclamó Jhon Durán y Fenerbahçe contra Viktoria Plzen, en Europa League

Sucedió en los últimos minutos del compromiso, siendo Jhon Durán el afectado. ¡Vea acá la jugada que se presentó en Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
La acción de la falta a Jhon Durán en Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe por la Europa League.
La acción de la falta a Jhon Durán en Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe por la Europa League.
Foto captura de video de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad