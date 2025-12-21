Síguenos en:
Bolivia preocupa al perder 2-0 en partido preparatorio, pensando en repechaje del Mundial 2026

El equipo dirigido por el boliviano Óscar Villegas, cayó a manos de Perú, y hay incertidumbre sobre la búsqueda de un cupo al Mundial del 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Selección Bolivia
Selección Bolivia en partido preparatorio antes de repechaje Mundial 2026
Bolivia La Verde

