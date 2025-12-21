Nelson Deossa no deja de sorprender en Real Betis; "viene mejorando"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, ha destacado tras la victoria de su equipo ante el Getafe (4-0), en partido de la Primera división del fútbol español, que los suyos rindieron "a gran nivel ante un rival complicado".

"Nos quedaba energía para ganar y dedicarle el triunfo a la hinchada”, dijo el técnico santiaguino, quien subrayó el papel desempeñado por Aitor Ruibal, autor de dos tantos ante el cuadro azulón y de quien dijo que “es un jugador polifuncional".

"Era el recambio ideal para Abde en este partido. Ha rendido muy bien, me alegro por él”, indicó.

Sobre otros nombres propios, señaló que "Marc Roca viene de un alto nivel, Nelson Deossa viene mejorando y también incluiría a Pablo Fornals, que está firmando una gran temporada: los jugadores saben a qué juegan”.



“Ojalá que lo mejor de este año sea lo peor del siguiente. Queríamos ganar hoy. Salud para todos y que los resultados sigan acompañando el año que viene”, apuntó Pellegrini este domingo después de la goleada de su equipo al Getafe.