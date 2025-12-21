Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa no deja de sorprender en Real Betis; "viene mejorando"

Nelson Deossa no deja de sorprender en Real Betis; "viene mejorando"

Real Betis venció 4-0 a Getafe por la Liga de España con presencia del colombiano Nelson Deossa, quien jugó los 90 minutos en la mitad del campo.

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Nelson Deossa en Real Betis vs. Getafe.
Getty Images.

