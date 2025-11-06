Sin 'Cucho' Hernández, pero con Nelson Deossa, el Betis derrotó 2-0 al Lyon

Este jueves, por la cuarta fecha de la UEFA Europa League, el Real Betis se enfrentó en condición de local al Lyon, al que venció 2-0 con goles de Abde Ezzalzouli (29') y Antony (35'). En el conjunto bético tuvo acción el colombiano Nelson Deossa, mientras que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández permaneció en el banco de suplentes.

Con este triunfo ante los franceses, los dirigidos por Manuel Pellegrini llegaron a ocho puntos y se mantienen en zona de playoff para avanzar a la próxima instancia del certamen.

