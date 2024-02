Esposa de Sergio 'Chiquito' Romero le respondió a Miguel Ángel Borja, tras su bronca: "¿Quién sos?"

River Plate, de Miguel Ángel Borja, y Boca Juniors, de Frank Fabra y Jorman Campuzano, protagonizaron una nueva edición del Superclásico argentino, partido jugado por la séptima fecha de la Copa de la Liga del Fútbol Profesional de Argentina, el cual tuvo como escenario deportivo el estadio Monumental.

Allí, uno de los grandes enfrentamientos y cara a cara se dio entre Miguel Ángel Borja y Sergio 'Chiquito' Romero, pues el delantero colombiano le recriminó al argentino el hecho de estar 'quemando' tiempo, una vez el cuadro 'xeneize' consiguió el empate, gracias a Cristian Medina.

"Juega rápido, mira tú escudo", fueron las palabras utilizadas por el colombiano para alegarle al argentino que no se estaba apurando para jugar.

A esto, la esposa de Sergio 'Chiquito' Romero, Eliana Guercio se pronunció este lunes a través de su perfil de X, en donde, de manera irónica, arremetió contra Borja. "¿Quién sos? Así se ríe, mi rey. ¿Quién sos?", fueron las palabras de Guercio, quien acompañó el mensaje de varios emojis de una cara riendo, además de poner varias letras 'B', haciendo clara referencia al descenso que sufrió River Plate, en el año 2011.

Quien SOS ???? 🅱️🅱️🅱️🅱️

😂😂😂 así se ríe mi REY😂😂😂 quien sooooossssss ???? — EliGuercio (@ElianaGuercio) February 25, 2024

Gran cantidad de comentarios llegaron a dicha publicación, la mayoría, en apoyo del colombiano.

Sin embargo, este no fue el único post que dedicó la esposa del jugador 'xeneize' al encuentro, pues algunas horas después puso otra publicación. Esta vez, haciendo referencia a la final que perdió Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores disputada el tan famoso 9 de diciembre de 2018, partido que finalizó 3-1 a favor de los 'millonarios' con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo el 'Pitty' Martínez.

En el mencionado posteo hecho también en su perfil oficial de X, arremete contra los hinchas de River, diciendo que debieron haber agradecido que Sergio Romero no fue el arquero en dicha final, pues el resultado no hubiera sido el mismo.

En Madrid no estuvimos BB !!!

Tendrías que agradecerlo 🤩 — EliGuercio (@ElianaGuercio) February 25, 2024

"En Madrid no estuvimos, bebé. Tendrías que agradecerlo", fue lo que escribió Eliana Guercio.

¿Qué dijo Sergio 'Chiquito' Romero' de lo que pasó con Miguel Ángel Borja?

BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 25: Miguel Borja of River Plate arues with Sergio Romero of Boca Juniors during a match between River Plate and Boca Juniors a part of Copa de la Liga 2024 at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on February 25, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) Rodrigo Valle/Getty Images

Una vez finalizado el Superclásico, el arquero de Boca fue preguntado por lo sucedido con Miguel Borja, comentando que el propio jugador de River lo buscó para pedirle disculpas si es que le había ofendido algo en algún momento.

"Me dijo que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo bien porque me pidió disculpas por si me había ofendido la situación", confesó 'Chiquito'.

Aunque también reveló cual fue su respuesta ante las disculpas de Borja. "Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien, pero si nos ponemos a mirar hasta que empatamos los que hacían tiempo eran ellos", dejó en claro Romero.