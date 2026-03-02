Estalló Carlos Andrés Gómez, después del empate 1-1 de Vasco da Gama frente a Fluminense

Vasco da Gama empató 1-1 con Fluminense el domingo en el estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales del campeonato carioca en el que hubo presencia de cuatro colombianos, pero uno que se llevó las miradas fue Carlos Andrés Gómez, figura del cuadro blanquinegro, quien no ocultó su frustración-

Tras el pitazo final, y con el marcador global 2-1 a favor del 'Flu', el elenco en el que milita el ex Millonarios quedó muy cerca de disputar el título, lo que generó furia en el habilidoso atacante, algo que registraron en redes sociales.

Carlos Andrés Gómez, tras cruzar algunas palabras con el árbitro se va en medio de gestos y palabras, dejando ver que estaba enojado por la eliminación del Vasco da Gama. Sus compatriotas Johan Rojas y Marino Hinestroza tuvieron minutos de juego. Por su lado, Carlos Cuesta fue suplente.

El que sí celebró fue el también atacante Kevin Serna, quien con Fluminense consiguió la clasificación a la final del campeonato carioaca, donde posiblemente se mida a Flamengo, que va ganando 3-0 su serie.



Así fue el enojo de Carlos Andrés Gómez tras Fluminense 1-1 Vasco da Gama:

A indignação de Andrés Gomez ao final da partida.pic.twitter.com/0BIZFgAsB7 — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) March 1, 2026