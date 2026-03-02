Síguenos en:
La UEFA, junto con la CONMEBOL, evalúan qué sucederá con la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA, junto con la CONMEBOL, evalúan qué sucederá con la Finalissima entre Argentina y España

La UEFA aseguró que sigue de cerca y evalúa todos los acontecimientos, en colaboración con CONMEBOL y el Comité Organizador de la Finalissima prevista para el 27 de marzo en Doha, Qatar.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Lamine Yamal y Lionel Messi, figuras de España y Argentina, respectivamente, se enfrentarán en la Finalissima en 2026
Lamine Yamal y Lionel Messi, figuras de España y Argentina, respectivamente, se enfrentarán en la Finalissima en 2026
AFP

