La UEFA sanciona al Tottenham por gestos nazis de tres de sus aficionados; no la perdonaron

La UEFA ha sancionado al Tottenham debido a los gestos nazis hechos por tres de sus aficionados durante su encuentro frente al Eintracht Frankfurt alemán, correspondiente a la Liga de Campeones.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Foto: AFP

