Michael Rangel sonó para América y otros clubes en Colombia y terminó en exótica liga sudamericana

Michael Rangel, mejor conocid como el 'rompecorazones' se ha convertido en un trotamundos y a sus 34 años no tuvo problema en conseguir un nuevo equipo para desplegar su fútbol y aportar en ataque. Si bien en el último tiempo estaba sonando para un posible regreso al América de Cali e incluso ofertas de otros clubes de nuestro país, el domingo fue anunciado en una inesperada liga sudamericana.

Se trata del Deportivo Aurora, de la primera división de Bolivia. "BIENVENIDO, MICHAEL. El delantero Michael Rangel es nuestro nuevo guerrero El delantero ya se encuentra con la celeste y blanco", fue el mensaje del conjunto que juega en la ciudad de Cochabamba, en el país del altiplano.

Sin duda alguna se trata de un nuevo destino para un jugador que por fuera de Colombia ha jugado en Turquía, Argentina, México y Ecuador.

Deportivo Aurora tuvo una regular campaña en el 2025, puesto que ocupó la décima casilla con 37 unidades gracias 11 victorias, cuatro empates y 15 derrotas.



Ahora bien, la Liga de Bolivia no ha comenzado y justamente el domingo 1 de marzo mientras Rangel fue anunciado como fichaje, Aurora se enfrentó a Always Ready, cayendo por marcador de 3-1, en el Torneo de Verano.

🔵BIENVENIDO, MICHAEL⚪

El delantero Michael Rangel es nuestro nuevo guerrero👌 El delantero ya se encuentra con la celeste y blanco🤝#VamosAurora pic.twitter.com/huvo43H2o4 — Club Deportivo Aurora Oficial (@CDAuroraOficial) March 1, 2026

Publicidad

Los números de Michael Rangel

En total, suma 403 partidos, 121 goles, 28 asistencias, 46 tarjetas amarillas y 4 expulsiones, con un acumulado de 23.716 minutos en cancha. Sus números reflejan experiencia, regularidad y peso ofensivo en distintos contextos.

Su etapa más goleadora fue con Junior de Barranquilla, donde marcó 67 goles, además de 18 asistencias y 2 títulos, consolidándose como hombre clave en el frente de ataque. También brilló en Alianza FC, con 56 goles y 12 asistencias, y en Atlético Bucaramanga, donde convirtió 54 tantos y dio 22 asistencias, mostrando no solo capacidad de definición sino también aporte en juego colectivo.

Publicidad

En Deportes Tolima firmó 41 goles, mientras que en América de Cali celebró 33. Con Millonarios anotó 29 goles y con Independiente Santa Fe sumó 26, manteniendo presencia constante en el área rival. En Llaneros FC registró 32 goles, y en Envigado FC aportó 15.

Su recorrido internacional incluye pasos por Mazatlán FC (19 goles), Kasimpasa (14), SD Aucas (8), Central Córdoba (SdE) (7) y Atlético Nacional (2).